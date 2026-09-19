Cómo avanza la obra que potenciará la conexión en una región serrana del interior
La provincia de Córdoba avanza en la ejecución de una de sus obras de infraestructura más complejas y estratégicas para el desarrollo del interior. La pavimentación de la Ruta Provincial 28, que atraviesa el cordón montañoso de las Sierras Grandes, continúa a ritmo firme para transformarse en el nuevo Camino de Los Gigantes. Este proyecto vial busca reconfigurar de manera integral la conectividad entre los departamentos de Punilla y Pocho, uniendo las localidades de Tanti y Taninga con el imponente macizo de Los Gigantes como marco natural.
La obra recupera y pone en valor un trazado histórico que, previo a la inauguración del Camino de las Altas Cumbres, funcionaba como la arteria principal para comunicar ambos lados de la sierra. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial (PIT), una política pública impulsada por el gobernador Martín Llaryora orientada a reducir las asimetrías de infraestructura y fomentar el crecimiento productivo, comercial y turístico en los departamentos del noroeste y sur provincial.
Obras en Córdoba: tramos en ejecución e impacto en las comunidades locales
Los trabajos supervisados por la Dirección de Vialidad Provincial avanzan de forma simultánea en distintos frentes dada la complejidad topográfica de la traza:
- Tramos finalizados: Ya se encuentran concluidos los sectores que conectan Tanti con Cerro Blanco (9,34 kilómetros) y la traza entre Tala Cañada y Taninga (13,2 kilómetros).
- Frentes activos: Actualmente se trabaja en un tramo de 18 kilómetros desde el puente sobre el río Guasta hasta la ladera oeste del río Yuspe, y en otro sector de 7 kilómetros entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti, en la Reserva de Cerro Blanco.
- Beneficios productivos y turísticos: Presidentes comunales, productores y comerciantes de la zona coincidieron en que la ruta pavimentada garantizará mayor seguridad vial y dinamizará economías regionales como el turismo rural y la gastronomía, permitiendo el ingreso de vehículos convencionales a parajes que antes requerían tracción integral.