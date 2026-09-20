Chiqui Tapia anunció un sorteo de cinco entradas para los shows de BTS en La Plata y explicó dónde se podrá participar de la convocatoria

El tour "ARIRANG" presenta un escenario inmersivo 360 y marca el regreso de los siete integrantes.

Se sortearán 5 entradas para estos shows, anunciado por Chiqui Tapia a través del Estadio Único.

BTS actuará en La Plata el 21, 23 y 24 de octubre de 2026, como parte de su gira 'ARIRANG'.

La llegada de BTS a la Argentina ya tiene fechas confirmadas y suma una nueva propuesta para sus fanáticos. Claudio "Chiqui" Tapia anunció que se sortearán cinco entradas para los recitales que la banda surcoreana ofrecerá en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El dirigente comunicó la iniciativa mediante un video y explicó que la convocatoria será publicada a través de la página oficial del estadio. Durante el mensaje, además, modificó la cantidad de entradas previstas inicialmente y pasó de tres a cinco.

La presentación de BTS en Argentina forma parte del BTS World Tour 'ARIRANG', que contempla más de 80 shows en 34 regiones. El grupo integrado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook se presentará en La Plata los días 21, 23 y 24 de octubre de 2026. Las tres fechas figuran en la agenda oficial de la banda y en la programación de la productora local DF Entertainment.

Cómo participar por las entradas para ver a BTS

Según anunció Chiqui Tapia, el sorteo estará disponible a través de la página oficial del Estadio Único Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona. El dirigente pidió a los interesados seguir los canales oficiales del estadio para conocer la convocatoria y las condiciones de participación.

En su mensaje, Tapia señaló que inicialmente se sortearían tres entradas, pero luego decidió ampliar la cantidad a cinco.

"Vamos a lanzar desde la página oficial del Estadio Único un sorteo de tres entradas. Vamos, pensándolo bien, cinco entradas", expresó el dirigente.

De esta manera, serán cinco los pases que se pondrán en juego entre los seguidores que participen de la convocatoria. Por el momento, el anuncio difundido por Tapia no detalló la fecha exacta de apertura del sorteo ni los requisitos que deberán cumplir los participantes.

La información deberá ser comunicada por los canales oficiales del estadio. Por eso, quienes quieran participar deberán consultar allí las condiciones una vez que se publique la convocatoria.

Cuándo toca BTS en Argentina

BTS tendrá tres presentaciones en el Estadio Único de La Plata durante octubre. Las fechas confirmadas son el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026.

La agenda actualizada de la gira también muestra que la banda llegará a la Argentina después de su paso por Colombia, Perú y Chile. Luego continuará hacia Brasil.

El calendario latinoamericano contempla las siguientes presentaciones:

2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia

7, 9 y 10 de octubre: Lima, Perú

14, 16 y 17 de octubre: Santiago, Chile

21, 23 y 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina

28, 30 y 31 de octubre: São Paulo, Brasil

La información oficial de BIGHIT MUSIC confirma las tres fechas de Buenos Aires en el Estadio Único de La Plata. Live Nation también incluye las funciones del 21, 23 y 24 de octubre dentro de la programación de la gira.

El regreso de BTS a los escenarios

El BTS World Tour 'ARIRANG' representa el regreso de los siete integrantes a una gira conjunta. El recorrido comenzó en Corea del Sur y continuará durante 2026 y 2027 por distintas regiones.

La producción informó que el tour tendrá más de 80 presentaciones en 34 regiones. Una de las características anunciadas para los recitales es un escenario inmersivo de 360 grados, diseñado para ubicarse en el centro del campo y permitir una distribución diferente del público dentro de los estadios.

El grupo está conformado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook. Los siete integrantes serán parte de las presentaciones previstas para la gira, incluida la etapa latinoamericana.

La producción local de los conciertos en Argentina está a cargo de DF Entertainment, que confirmó las tres fechas en el Estadio Único de La Plata y detalló las características generales de la gira.

Las fechas de BTS en La Plata

La primera presentación en Argentina será el miércoles 21 de octubre. Luego habrá un segundo show el viernes 23 y una tercera función el sábado 24 de octubre.

Las tres fechas corresponden al tramo argentino de la gira y se realizarán en el mismo estadio. Live Nation identifica al Estadio Único de La Plata como sede de las presentaciones y mantiene las tres funciones dentro del calendario del tour.

El estadio está ubicado en La Plata y es el escenario elegido para la primera visita de BTS a la Argentina. La incorporación de una tercera fecha modificó el cronograma inicial, que contemplaba originalmente dos presentaciones para el 23 y el 24 de octubre.

La agenda publicada actualmente por BIGHIT MUSIC ya incluye las tres funciones argentinas del 21, 23 y 24 de octubre.

Crece la expectativa por la llegada de BTS a la Argentina (Foto: archivo)

Cómo será el World Tour ARIRANG

La gira mundial contempla una producción con escenario de 360 grados. La propuesta coloca la estructura escénica en una posición central para modificar la disposición tradicional de los recitales dentro de un estadio.

De acuerdo con la información difundida por DF Entertainment, el diseño apunta también a ampliar la capacidad general de los recintos. El formato será utilizado durante las distintas etapas del recorrido internacional.

El tour comenzó el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y posteriormente avanzó por distintas ciudades de Norteamérica y Europa antes de llegar a Latinoamérica. La productora argentina informó que BTS agotó 41 fechas de estadios en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, con cerca de 2,4 millones de entradas vendidas.

Después de la etapa latinoamericana, la agenda contempla nuevas presentaciones en Asia y Australia hacia finales de 2026 y durante 2027.

El recorrido de BTS por América Latina

Argentina será la cuarta parada de BTS en el tramo latinoamericano de la gira. El recorrido comenzará en Bogotá, donde la banda actuará el 2 y el 3 de octubre.

Luego llegará a Lima, con tres funciones previstas para el 7, 9 y 10 de octubre. La siguiente escala será Santiago de Chile, con conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre.

Después de las tres fechas argentinas, BTS viajará a Brasil. En São Paulo están previstas presentaciones para el 28, 30 y 31 de octubre.

De esta forma, el grupo tendrá 11 presentaciones en cinco ciudades de América del Sur durante octubre, según el calendario publicado para esta etapa de la gira.

Para los seguidores argentinos, las fechas del 21, 23 y 24 de octubre serán las oportunidades para asistir a los recitales en el Estadio Único de La Plata. A esa agenda se suma ahora el sorteo anunciado por Chiqui Tapia, que pondrá cinco entradas a disposición de los participantes.

La convocatoria todavía deberá precisar las condiciones, fechas y modalidad de inscripción. Esa información será comunicada a través de los canales oficiales del Estadio Único Diego Armando Maradona.