Con contratos exclusivos en Estados Unidos, apuesta fuerte al desarrollo de su marca personal, inversiones privadas y negocios en expansión

Rodrigo De Paul atraviesa una nueva etapa de su carrera profesional desde su llegada a Inter Miami. A los 32 años, el mediocampista argentino combina los ingresos derivados de su actividad deportiva con inversiones y emprendimientos vinculados al consumo masivo. Su patrimonio también incluye propiedades y vehículos de alta gama que fueron asociados públicamente con el futbolista.

El principal ingreso actual de De Paul proviene de su contrato con Inter Miami. Según la guía salarial 2026 de la Asociación de Jugadores de la MLS, el mediocampista tiene un salario base de u$s7.569.000 y una compensación anual garantizada de u$s9.688.320. Esta última cifra contempla diferentes conceptos contractuales, entre ellos salario, bonos garantizados, pagos de firma, conceptos de marketing y honorarios de agentes anualizados.

Si se toma la compensación garantizada como referencia y se la divide en 12 meses, el monto equivale a unos u$s807.360 mensuales en promedio. Sin embargo, esa cuenta no implica que el jugador reciba exactamente esa suma todos los meses, ya que la estructura de pagos puede distribuirse de otra manera durante la temporada.

El contrato millonario que firmó De Paul en Inter Miami

De Paul llegó a Inter Miami en 2025 después de su paso por Atlético de Madrid. Su incorporación formó parte de la estrategia deportiva del club estadounidense para sumar al mediocampista argentino al plantel encabezado por Lionel Messi.

La operación entre los clubes también tuvo un valor relevante. Sin embargo, es necesario diferenciar ese monto de los ingresos personales del futbolista. Una transferencia no representa dinero que el jugador recibe directamente, sino un pago entre instituciones por los derechos federativos del futbolista.

La principal referencia disponible sobre sus ingresos actuales es la guía salarial de la MLS. El documento ubica a De Paul entre los jugadores con mayores remuneraciones de la competencia y establece los u$s9,688 millones como compensación garantizada anual.

El contrato representa, además, una fuente de ingresos que se extiende durante los próximos años. La continuidad de su vínculo con Inter Miami permite proyectar una generación de ingresos deportivos sostenida, aunque cualquier cálculo futuro depende de las condiciones contractuales, eventuales modificaciones, impuestos y otros gastos.

Cuánto vale realmente la fortuna de Rodrigo De Paul

Las cifras sobre el patrimonio de los futbolistas suelen surgir de estimaciones realizadas a partir de contratos, transferencias, propiedades, negocios y acuerdos comerciales. No equivalen necesariamente a balances financieros auditados.

En el caso de De Paul, Celebrity Net Worth estima su patrimonio en u$s25 millones y actualizó esa cifra en julio de 2026. El sitio aclara que se trata de una estimación y señala que los ingresos del jugador también incluyen contratos comerciales y otras fuentes vinculadas con su carrera.

La cifra debe leerse como una referencia y no como un dato oficial sobre el patrimonio personal del futbolista. Tampoco es posible determinar públicamente cuánto dinero tiene disponible, cuánto está invertido ni qué porcentaje de sus activos corresponde a propiedades, participaciones empresariales o inversiones financieras.

A lo largo de su carrera, De Paul pasó por Racing, Valencia, Udinese y Atlético de Madrid antes de desembarcar en la MLS. Esos contratos, junto con los premios obtenidos durante su etapa con la Selección argentina y sus acuerdos comerciales, forman parte del proceso de acumulación de capital que acompaña su trayectoria.

La mansión de u$s4,5 millones que compró en Miami

Uno de los últimos datos difundidos sobre el patrimonio de De Paul está relacionado con el mercado inmobiliario de Miami.

A fines de agosto de 2026, el periodista Gustavo Méndez afirmó en el programa La Mañana con Moria que el futbolista habría comprado una propiedad por u$s4,5 millones. Según esa versión, se trata de una vivienda de una sola planta ubicada en una zona cercana al estadio de Inter Miami y destinada a su residencia durante su permanencia en Estados Unidos.

El dato fue replicado posteriormente por otros medios, aunque la operación no aparece acompañada en esas publicaciones por documentación registral o información oficial que permita verificar públicamente todos los detalles de la compra. Por eso, el monto debe presentarse como una cifra informada por medios y no como un dato patrimonial confirmado por el jugador.

Si se compara esa suma con la estimación de u$s25 millones realizada por Celebrity Net Worth, los u$s4,5 millones representarían alrededor del 18% del patrimonio calculado por ese sitio. La comparación sirve únicamente para dimensionar el valor de la propiedad respecto de una estimación externa, ya que no se conoce la estructura financiera utilizada para concretar la compra.

El negocio de bebidas energéticas que armó con dos argentinos

Además de los ingresos vinculados con el fútbol y de las inversiones inmobiliarias, De Paul participa en Sh!, una marca de bebidas energéticas desarrollada junto con los emprendedores Santiago Parodi y Marcos Guevara Lynch.

La empresa presentó el producto como una bebida endulzada con miel y formulada con ingredientes como jalea real, cafeína natural, ginseng y vitaminas del complejo B. De acuerdo con Forbes Argentina, Guevara Lynch ocupa el cargo de CEO, Parodi está a cargo del área comercial y De Paul participa como director creativo.

El proyecto comenzó con una inversión inicial de u$s20.000 aportados por los emprendedores y posteriormente obtuvo u$s500.000 en una ronda pre-seed de capital privado, según la información publicada por Forbes Argentina.

El objetivo inicial de Sh! fue posicionarse dentro del mercado argentino de bebidas energéticas y competir en una categoría en la que participan marcas internacionales como Red Bull, Monster y Speed.

Para 2025, los socios proyectaban vender 3,5 millones de latas y alcanzar una facturación de aproximadamente u$s6 millones durante el primer año. La compañía planteaba esa cifra como un escenario conservador y esperaba aumentar las ventas mediante una distribución de alcance nacional.

Qué rol cumple De Paul en la empresa Sh!

La participación de De Paul en Sh! está vinculada con su imagen pública y con su intervención en el desarrollo de la marca. Según los fundadores, el futbolista tuvo participación en la estrategia y en diferentes aspectos del proyecto.

La compañía también planteó una expansión internacional después de consolidar su presencia en Argentina. Los mercados mencionados fueron Brasil y México, dos países con un mercado relevante para la categoría de bebidas energéticas, y posteriormente Europa.

El emprendimiento forma parte de una tendencia entre futbolistas de alto perfil que buscan desarrollar negocios propios mientras continúan sus carreras deportivas. En el caso de De Paul, la bebida permite vincular su exposición como jugador profesional con una empresa de consumo masivo.

La facturación proyectada por Sh! tampoco debe confundirse con las ganancias personales del futbolista. Los u$s6 millones corresponden a una expectativa de ventas de la compañía y no al dinero que De Paul recibiría en forma individual. Para determinar una eventual ganancia personal sería necesario conocer su porcentaje de participación, los costos de producción, distribución, comercialización, impuestos y demás gastos de la empresa.

De Paul participa en la imagen y el desarrollo de la bebida Sh! (Foto: archivo)

La colección de autos de lujo que tiene Rodrigo De Paul

Los vehículos de alta gama también forman parte de los bienes asociados públicamente con De Paul.

Una publicación especializada de AutoTest señaló que durante su etapa en España el futbolista fue visto con un BMW Serie 2, modelo que en determinadas versiones utiliza un motor 2.0 turbo de cuatro cilindros y alcanza una potencia cercana a los 245 CV. La misma publicación indicó que De Paul también utilizó un Porsche Panamera y una Range Rover.

El medio también registró que durante una visita a la Argentina en 2022 el futbolista se movilizó en un Jeep Renegade.

Los precios de esos vehículos dependen de la versión, el año, el mercado y las condiciones de importación, por lo que no resulta preciso asignar un único valor actual a toda la colección sin conocer las unidades específicas que conserva el jugador.

Cómo está compuesto el patrimonio total de De Paul

La información pública disponible permite identificar diferentes fuentes vinculadas con el patrimonio de De Paul. La primera es su carrera futbolística, que actualmente tiene como principal referencia la compensación garantizada de u$s9,688 millones anuales informada por la MLS.

La segunda está relacionada con los acuerdos comerciales y la exposición obtenida a partir de su trayectoria con la Selección argentina. La tercera corresponde a sus inversiones empresariales, entre ellas su participación en Sh!, mientras que el mercado inmobiliario aparece como otra vía de colocación de capital.

La propiedad atribuida al futbolista en Miami representa, de confirmarse la operación y el precio difundido, una inversión de u$s4,5 millones. A eso se suman los vehículos que fueron identificados públicamente durante sus años en Europa y Argentina.

La estimación de u$s25 millones realizada por Celebrity Net Worth permite establecer una referencia sobre el tamaño de su patrimonio, pero no permite conocer con precisión su composición actual.

Qué espera De Paul después de colgar los botines

El contrato con Inter Miami ubica a De Paul ante varios años más de ingresos vinculados con el fútbol profesional. Al mismo tiempo, su participación en Sh! introduce una fuente de actividad económica que no depende directamente de los minutos que juegue en una cancha.

La empresa de bebidas tiene previsto ampliar su distribución y explorar nuevos mercados, mientras que la exposición internacional del futbolista constituye uno de los elementos utilizados para desarrollar la marca.

En paralelo, la compra de una propiedad en Miami, según la versión difundida en agosto, muestra otra forma de asignación del capital generado durante su carrera.

De esta manera, los ingresos de De Paul en 2026 están vinculados con distintas actividades. El contrato con Inter Miami concentra la mayor fuente identificable de ingresos actuales, mientras que los negocios, las propiedades y otros activos forman parte de un patrimonio cuya composición completa no es pública.

La información disponible permite conocer algunos de esos componentes, pero no establecer con exactitud cuánto dinero posee actualmente el futbolista ni cuál es el valor total de todos sus bienes e inversiones.