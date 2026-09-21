Edenor reveló qué provocó el apagón que dejó sin luz a casi 600.000 usuarios

La distribuidora dio nuevos detalles sobre la falla registrada en la Subestación Malaver, que incluye un componente de un interruptor de alta tensión

Edenor brindó nuevos detalles sobre el origen del masivo apagón que el sábado por la noche afectó a casi 600.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El corte comenzó alrededor de las 21 y alcanzó tanto a clientes de Edenor como de Edesur. En el momento de mayor afectación se contabilizaron 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro eléctrico.

Entre las zonas afectadas estuvieron barrios porteños como Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Crespo, además de localidades del norte del Gran Buenos Aires como Munro y Vicente López.

Qué provocó el apagón

De acuerdo con los análisis técnicos realizados hasta el momento, el origen del incidente estuvo en un interruptor de alta tensión de 220 kV ubicado en la Subestación Malaver, en el partido bonaerense de San Martín.

Durante una maniobra, uno de los componentes del interruptor no completó correctamente su recorrido y quedó en una posición intermedia.

Esa anomalía provocó una descarga eléctrica en el interior del equipo y derivó en la interrupción del suministro que terminó teniendo impacto sobre buena parte del AMBA.

El interruptor involucrado fue fabricado por ABB e instalado en 2012. Según informó Edenor, el equipo había sido inspeccionado en tiempo y forma de acuerdo con las normas y procedimientos de mantenimiento correspondientes.

Cuánto demoró en volver la luz

Luego de producirse la falla, Edenor inició una serie de maniobras para recuperar progresivamente el suministro.

A los 30 minutos, según informó la distribuidora, ya se había restablecido más de la mitad del servicio inicialmente afectado. En menos de una hora, la totalidad del suministro correspondiente al incidente se encontraba normalizada.

El episodio también tuvo consecuencias sobre usuarios de Edesur. La compañía había informado durante la noche del sábado que la afectación sobre su red se debía a una falla externa a la distribuidora.

Edenor continúa investigando la falla

La investigación técnica todavía no está cerrada. Los especialistas de Edenor continúan analizando el interruptor junto con ABB, fabricante del equipo, para determinar con mayor precisión por qué uno de sus componentes no completó correctamente el recorrido durante la maniobra.

El objetivo ahora es establecer la causa específica del desperfecto que desencadenó la descarga dentro del interruptor y terminó provocando uno de los cortes de suministro más importantes registrados en el AMBA durante el fin de semana.