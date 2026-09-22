El cantante impactó su vehículo contra otro que estaba cargando nafta y luego se escapó. "Tengo problemas legales", le confesó al conductor damnificado

Una cámara de seguridad de la estación de servicio de La Paternal donde ocurrió el choque protagonizado por el cantante Cristian "Pity" Álvarez registró el momento del siniestro y la posterior fuga del artista.

El siniestro sucedió este martes a la madrugada en una estación de servicio ubicado en la Avenida San Martín al 2400 cuando el músico impactó contra otro vehículo que cargaba nafta.

El momento en el que Pity Álvarez chocaba a otro auto en plena madrugada

En las imágenes, se observa al auto VW Bora conducido por el cantante que da marcha atrás y choca con un Peugeot 208 blanco que recién ingresaba a la estación de servicio.

"Tengo problemas legales, me tengo que ir", le confesó el excantante de Intoxicados y Viejas Locas al conductor damnificado.

Al respecto, su abogado advirtió que Pity "no tiene registro habilitado" y es "una persona con consumo activo".