Interrumpirán uno de los ramales de tren del AMBA durante el fin de semana

Por tareas de refacción, Trenes Argentinos informó que uno de los servicios del Tren Mitre estará sin funcionamiento durante el próximo sábado y domingo

Los usuarios del transporte público en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán contemplar alternativas de movilidad para el próximo fin de semana. Trenes Argentinos comunicó que el ramal Tigre de la línea Mitre estará totalmente interrumpido durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. De manera enmarcada, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con servicio limitado únicamente entre la estación Belgrano R y sus respectivas terminales en la provincia, sin llegar a la cabecera de Retiro.

La suspensión temporal del servicio responde a la ejecución de obras de renovación integral de infraestructura de vías, desarrolladas bajo el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Dado que el recambio de los dispositivos requiere de ventanas de trabajo continuas de mayor duración a las habituales interrupciones nocturnas, la empresa operadora dispuso el corte total durante las dos jornadas del fin de semana para concentrar las maniobras en sectores de difícil acceso.

Ramal Tigre del tren Mitre: los trabajos en la traza y las obras en Olivos y San Isidro

Durante las 48 horas de corte, las cuadrillas técnicas realizarán intervenciones simultáneas en dos puntos estratégicos del tendido para reemplazar los aparatos de vía (ADV), mecanismos fundamentales que permiten el cambio de carril de las formaciones:

Punto de obra San Isidro: Se trabajará en el recambio del mecanismo ubicado entre las calles Sáenz Peña y Alem.

Se trabajará en el recambio del mecanismo ubicado entre las calles Sáenz Peña y Alem. Punto de obra Olivos: Se efectuarán idénticas tareas en el dispositivo instalado entre las arterias Villate y Corrientes.

Se efectuarán idénticas tareas en el dispositivo instalado entre las arterias Villate y Corrientes. Avances del proyecto: Hasta la fecha, el plan de renovación integral en el ramal Tigre registra un avance superior al 80%, habiéndose concretado el recambio de más de 35 kilómetros de vías, 38 de los 47 kilómetros de tercer riel, la intervención en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel y 39 puentes y alcantarillas.

El objetivo central de la readecuación es erradicar los tramos de rieles y durmientes antiguos que superan los 40 años de deterioro. Esta obsolescencia obligaba hasta el momento a los trenes a circular a velocidad precautoria en diversos trayectos, generando demoras sistemáticas y cancelaciones en el diagrama habitual. Una vez concluidas las obras completas —que prevén la renovación total de 40 km de vías y 23 aparatos de vía—, el servicio ganará velocidad, confiabilidad y seguridad operacional.