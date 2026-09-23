Entraron a robar un banco, hubo disparos y los clientes detuvieron a un ladrón a golpes

Tres sujetos intentaron tomar el control de una sucursal bancaria en La Matanza, pero la reacción de quienes esperaban alteró todo el escenario

Un intento de asalto al Banco Galicia de Lomas del Mirador terminó de la manera menos esperada para los delincuentes. Tres ladrones armados irrumpieron este miércoles en la sucursal de avenida San Martín y Eva Perón, en La Matanza, con la intención de robar en el sector de cajeros automáticos.

Pero los clientes que estaban en el lugar reaccionaron. En medio de una balacera que sembró el pánico, lograron reducir a uno de los asaltantes hasta que llegó la Policía, mientras los otros dos escapaban.

El hecho ocurrió en plena mañana. Según las primeras versiones, se escucharon entre cuatro y siete disparos en medio del forcejeo. Ninguno de los presentes resultó herido, pese a la violencia del episodio.

El aprehendido fue identificado como O.M.M., de 42 años. Durante el procedimiento policial, efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador incautaron una pistola calibre .380 que estaba en su poder.

La víctima que intentaron robar fue un hombre de 52 años que se disponía a hacer un depósito. Los investigadores caratularon la causa de manera provisoria como tentativa de robo agravado a banco.

Cómo los clientes lograron frenar el asalto

Fuentes policiales detallaron que varios clientes que estaban dentro de la sucursal bancaria intervinieron para retener al sospechoso. El forcejeo duró varios minutos, hasta que arribaron los agentes.

Los otros dos hombres que participaron del intento de asalto lograron escapar. Los investigadores ahora buscan establecer la mecánica completa del hecho y determinar si una camioneta Volkswagen T-Cross estuvo vinculada con la fuga de los delincuentes.

Rosa, la madre de uno de los hombres que participó en el forcejeo, relató en diálogo con la prensa cómo vivió la secuencia desde afuera del banco.

"Mi hijo se baja y va al cajero. En eso viene entrando un muchacho con una mochila. Estacionan una camioneta y bajan dos delincuentes", comenzó su testimonio.

"Uno se tira encima del muchacho que tenía la mochila. El otro, cuando mi hijo ve eso, que empezaron a los gritos, empezó el forcejeo. El otro se va, lo deja solo y ahí empezaron a forcejear entre mi hijo y el otro muchacho para reducirlo", continuó.

Los testimonios de quienes vivieron el intento de robo

La mujer describió los momentos de mayor tensión. "De acá yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros, porque tiró como cuatro o cinco tiros. Entonces, en un momento, cuando se terminaron los tiros, yo atino a bajar y a ver qué pasaba".

"Lo habían reducido y por lo menos mi hijo y el otro muchacho estaban bien. No podía hacer nada porque como estaban a los tiros yo no sabía", admitió.

Cuando pudo confirmar que su hijo estaba fuera de peligro, bajó del auto. "Vino un montón de gente al escuchar los tiros y después no sé si los del banco llamaron a la Policía. Por suerte está todo bien. Gracias a Dios fue una desgracia con suerte", concluyó aliviada.

Un empleado de un comercio ubicado a pocos metros del banco también fue testigo del episodio. "Hubo como seis, siete tiros. Fue a plena luz del día, cuando los chicos salen de la escuela", recordó.

"Cuando escuché los tiros cerramos la puerta y nos metimos adentro. Cuando ellos empezaron a salir, nosotros también empezamos a salir y vimos que ya estaba el delincuente adentro", agregó.

Qué dicen los vecinos sobre la inseguridad en la zona

El trabajador contó que los asaltos son frecuentes en esa cuadra. "Me imaginé que era del banco, porque roban bastante seguido. Lo estaban reduciendo al delincuente y le pegaron todos. Se cansaron".

"En la cuadra han robado un par de veces: gente que estaciona, que va también al banco, kioscos", detalló sobre la seguridad en la zona.

Una vecina que pasaba por el lugar al momento de los hechos expresó su alivio por no haber estado más cerca. "Escuché los tiros, la Policía que venía sí, pero justo de casualidad no pasé por la vereda, por esta vereda. Siempre hago los mandados y hoy justo no. Se ve que hoy estaba protegida".

Y sentenció sobre la situación de inseguridad: "Hay mucha delincuencia. Es mucho lo que está pasando".