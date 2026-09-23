Con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento, orientadas a la preparación por el fenómeno "El Niño", Vialidad reabrió la RN 14 en Misiones

El corredor vial más importante del noreste argentino recuperó su nivel de transitabilidad habitual. Vialidad Nacional, a través de su 15° Distrito Misiones, informó que quedó formalmente restablecida la circulación vehicular para todo tipo de transportes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 788,16. En ese sector estratégico de la provincia, las cuadrillas completaron la reparación urgente de la alcantarilla sobre el arroyo Pindapoy Grande, en una intervención preventiva enmarcada en el plan de contingencia ante las intensas precipitaciones previstas por el fenómeno climático "El Niño".

El rápido despliegue del personal técnico e infraestructura del organismo, sumado a una ventana de escasas lluvias registradas en la región durante los últimos días, permitió acelerar los tiempos operativos y concretar la reapertura de la arteria antes de los plazos estipulados de forma original. Según destacaron desde la dependencia nacional, la mayor parte de las tareas se ejecutó mediante la utilización de recursos, maquinarias y equipos propios de la institución.

Se habilitó nuevamente el tramo de la Ruta Nacional 14 sobre el arroyo Pindapoy Grande

Ruta Nacional 14: detalles de la obra y recomendaciones para los conductores

Los trabajos sobre la estructura resultaron determinantes para asegurar la estabilidad del terreno y reabrir el paso de cargas pesadas y vehículos particulares:

Estructura reforzada: Las tareas comprendieron el recambio integral de la alcantarilla y el correspondiente refuerzo con hormigón en la base del sector intervenido, garantizando la seguridad operacional del puente.

Trabajos pendientes: Aunque la traza ya se encuentra operativa, restan completar las tareas de compactación definitiva del suelo y la posterior colocación de la carpeta asfáltica de terminación.

Precaución al circular: Debido a que continuará la presencia de operarios y maquinaria pesada en la zona, el organismo solicitó transitar a velocidad reducida, respetar la señalización provisoria y acatar las indicaciones de los banderilleros.

Para verificar el estado de las calzadas en tiempo real antes de emprender viaje, Vialidad Nacional recordó que los usuarios pueden consultar su sitio web oficial o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario telefónicamente al 0800-222-6272 o por correo electrónico.