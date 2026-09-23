Tiene fecha el vuelo inaugural de una de las rutas más largas del mundo: 18hs en el aire

La aviación comercial se encamina a marcar un hito en los viajes de ultra largo alcance. La aerolínea australiana Qantas puso fecha oficial para el debut de uno de los vuelos directos más extensos del planeta: a partir de mediados de 2028, la compañía conectará la ciudad de Sídney con Nueva York de forma directa, en el marco del ambicioso plan denominado Project Sunrise. La operación permitirá unir la costa este de Australia con la Gran Manzana en aproximadamente 18 horas de vuelo continuo, recortando más de tres horas respecto a las travesías actuales con escalas.

Los billetes para este servicio saldrán a la venta a partir de agosto de 2027. La conexión entre Sídney y Nueva York es el segundo trayecto confirmado del Project Sunrise, ubicándose inmediatamente detrás del vuelo Sídney–Londres, cuya inauguración está pautada para octubre de 2027. Esta última se convertirá de forma efectiva en la ruta comercial directa más larga del mundo —con cerca de 20 horas de duración en el aire—, mientras que el tramo hacia la metrópoli estadounidense integrará el podio de los trayectos más extensos de la aviación global.

Project Sunrise, de Qantas: tecnología de ultra largo alcance y confort a bordo

Para concretar vuelos que superan los 16.000 kilómetros de distancia y pueden alcanzar hasta 22 horas de autonomía en el aire, la empresa incorporará una flota adaptada especialmente para este desafío: