Cuánto cobran los deportistas de alto rendimiento por representar a la Argentina

Algunos de ellos reciben becas mensuales según la categoría en la que se encuentren y los resultados deportivos establecidos por el ENARD

El organismo cubre gastos de competencias oficiales, aunque los costos en clubes son personales.

El monto recibido ayuda en la preparación, pero muchos deportistas deben trabajar para solventarse.

El ENARD otorga becas mensuales a atletas de alto rendimiento según su categoría y resultados.

Los deportistas argentinos de alto rendimiento reciben en septiembre de 2026 becas mensuales que van desde $367.092 hasta $1.835.460, según la categoría en la que se encuentren y sus resultados deportivos establecidos por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

En el marco de los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, iProfesional consultó a deportistas argentinos para conocer cuánto reciben, qué gastos tienen cubiertos, cuáles deben afrontar de su bolsillo y si ese ingreso les permite dedicarse exclusivamente al deporte.

Según el Sistema de Otorgamiento de Becas del ENARD actualizado en septiembre de 2026, la categoría Excelencia Olímpica/Paralímpica/Mundial recibe $1.835.460 mensuales; Proyección Olímpica/Mundial A, $1.242.534; y Proyección Olímpica/Mundial B, $1.040.094.

Iñaki Minadeo es jugador del seleccionado masculino de hockey sobre césped y participó de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo diploma olímpico: "Actualmente recibo alrededor de $1.100.000 mensuales de beca. Además, trabajo como entrenador de hockey en mi club".

Las becas para los deportistas que compiten en Olímpicos, Paralímpicos y Mundiales

Juan Pedro Fernández, también jugador del seleccionado argentino de hockey masculino y parte del plantel que compitió en los ODESUR 2026, aseguró que recibe aproximadamente $800.000 mensuales de beca y otros $800.000 por su trabajo como entrenador en su club. "Hoy me alcanza para vivir porque vivo con mis papás y, entonces, hasta puedo ahorrar porque no tengo gastos extras, porque no tengo que pagar alquiler, comida y demás", explicó.

Ambos integraron el plantel de Los Leones que se quedó con la medalla de oro en Santa Fe 2026, tras vencer por 3-1 a Chile en la final.

Las becas para los deportistas que compiten en Panamericanos y Parapanamericanos

Cuánto paga un atleta para competir en los Juegos Suramericanos

La beca mensual no es el único apoyo que reciben los atletas. El ENARD contempla apoyos económicos para la preparación y participación en competencias, que pueden incluir traslados, alojamiento, alimentación, logística y equipamiento.

En los ODESUR 2026, Minadeo aseguró que los jugadores del seleccionado masculino de hockey no tuvieron que afrontar los costos asociados a su participación: "Ahora en los ODESUR no tenemos que pagar absolutamente nada. Está todo pago, salvo que nos queramos dar algún lujo", explicó el jugador de Los Leones.

Durante su preparación con el seleccionado, Minadeo también cuenta con médicos y kinesiólogos, utiliza el gimnasio y puede almorzar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Los gastos son distintos en su actividad cotidiana dentro del club. "El hockey en Argentina es amateur, por lo tanto todo lo que es por parte del club sí lo pagamos", aseguró. Según detalló, entre la cuota y otros gastos vinculados con la actividad destina aproximadamente entre $100.000 y $150.000 mensuales.

Parte del equipamiento, en cambio, lo recibe a través de sponsors. "Si tuviera que afrontar los gastos de hockey creo que sería un montón. El palo, los botines y todo eso es carísimo", señaló.

La escala de becas según la categoría del atleta

El ENARD define la beca como una suma de dinero destinada, en el caso de los atletas, a su capacitación, preparación y entrenamiento para participar en competencias de alto rendimiento.

Además de las categorías olímpicas y mundiales, el esquema contempla distintos niveles panamericanos. Excelencia Panamericana recibe $1.023.408 mensuales; Proyección Panamericana A, $921.067; y Proyección Panamericana B, $874.800.

Para los jóvenes talentos de deportes de equipo, las becas son de $436.839 mensuales en Joven Talento Equipo Olímpico y $367.092 en Joven Talento Equipo Panamericano.

Los becados también cuentan con cobertura médica. Según el sistema vigente, el ENARD la brinda "sin costo para el beneficiario" a deportistas, entrenadores y auxiliares becados. Actualmente corresponde al Plan ENA1 de Swiss Medical.

El costo de sostener una carrera de alto rendimiento

Gonzalo Bonadeo también se refirió a la situación económica de los deportistas argentinos de alto rendimiento. Durante una entrevista, el periodista deportivo puso el foco especialmente en las disciplinas individuales.

Bonadeo diferenció la situación de estos atletas de la de algunos deportistas de disciplinas colectivas que desarrollan su carrera profesional en clubes, incluso en el exterior. Como ejemplo mencionó al ciclista argentino José Maligno Torres, campeón olímpico de BMX freestyle en París 2024: "Hoy un campeón olímpico argentino, el Maligno Torres, gana 800 dólares por mes de beca", afirmó.

Bonadeo aclaró, además, que la beca no necesariamente representa todo el apoyo económico que recibe un atleta: "Después tienen otro tipo de apoyos", señaló.