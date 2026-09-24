ANMAT prohibió medicamentos para bajar de pesos: cuáles son los riesgos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata para el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio argentino de cualquier producto que declare contener el compuesto químico retratuide o retratuida, que se encuentra en etapa experimental destinado al tratamiento del sobrepeso. La resolución oficial alcanza a todos los lotes, presentaciones y canales de venta, con especial foco en las ofertas detectadas en plataformas electrónicas y redes sociales.

A través de la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, la autoridad sanitaria nacional alertó a la población sobre la circulación de estos preparados no autorizados. Desde el organismo estatal precisaron que actualmente no existe en la Argentina ninguna especialidad medicinal aprobada que contenga esta droga como principio activo, por lo que su comercialización ilegal representa un riesgo severo para la salud pública al no poder garantizarse su origen, calidad ni seguridad.

La intervención del ente regulador se originó tras una serie de denuncias sobre sitios web y cuentas de mensajería que promocionaban estos artículos inyectables como soluciones mágicas para el descenso de peso. Ante la gravedad de la situación, la fiscalización sanitaria no solo bloqueó su oferta digital, sino que también amplió una presentación penal ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.

Los productos alcanzados por la prohibición y los detalles del fallo

La medida restrictiva dictada por la autoridad reguladora establece parámetros precisos sobre el alcance del control sanitario y los antecedentes del caso:

Sustancia prohibida: la restricción recae sobre cualquier producto que declare incluir retatrutida o retratuide como ingrediente, hasta tanto no obtenga el registro sanitario correspondiente.

Investigaciones exceptuadas: la normativa aclara que la prohibición no afecta a los ensayos y protocolos de investigación clínica que ya cuentan con la autorización expresa del organismo regulador.

Antecedentes en la región: la actuación local se alinea con alertas sanitarias similares emitidas por las autoridades de control de medicamentos de Brasil y Paraguay por la comercialización irregular del mismo compuesto.

Péptidos no autorizados: la medida se suma a las advertencias emitidas por el organismo respecto a otros compuestos inyectables no registrados, como BPC-157, TB-500, GHK e Ipamorelin/CJC-1295.

Qué es la retatrutida y cuáles son los riesgos de su consumo

La retatrutida es un compuesto que todavía se encuentra en fase de investigación clínica bajo el desarrollo del laboratorio Eli Lilly. Se trata de un tratamiento inyectable de aplicación semanal diseñado para actuar de forma simultánea sobre tres receptores hormonales (GIP, GLP-1 y glucagón), buscando reducir la masa corporal en pacientes con obesidad y controlar los niveles de glucemia en personas con diabetes tipo 2.

Pese a que los ensayos clínicos de fase 3 mostraron resultados de reducción de peso superiores al 20% en grupos de prueba, la droga no cuenta con la aprobación de las agencias reguladoras internacionales. La firma farmacéutica prevé presentar recién durante el primer trimestre de 2027 la solicitud formal de autorización ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Al no estar avalados los procesos de fabricación de las versiones que se venden por internet, la ANMAT remarcó que los consumidores se exponen a sustancias de composición incierta y elaboración clandestina. Por este motivo, la Policía Federal Argentina y la Justicia Federal continúan con los operativos para frenar la red de distribución irregular conocida en las denuncias como "GM distribuidor".