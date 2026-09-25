Horario especial para el subte durante este fin de semana

Desde la Ciudad avisaron que extenderán el horario de la Línea D para facilitar el traslado de la gente que vuelva del estadio de River

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso un operativo especial de transporte público para este sábado con motivo del recital de la cantante Lali Espósito en el estadio del Club Atlético River Plate. La medida contempla la extensión del servicio nocturno en la Línea D de subtes, con el objetivo primordial de facilitar la desconcentración masiva y garantizar un retorno ágil para las miles de personas que asistirán al espectáculo multitudinario en el barrio de Núñez.

De acuerdo con la planificación oficial informada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), las formaciones operarán de manera extraordinaria hasta las 01:30 horas de la madrugada del domingo. Este despliegue busca brindar una alternativa directa y segura de movilidad nocturna, conectando de forma rápida el extremo norte de la capital con el centro porteño para absorber el flujo de espectadores que se retirarán de la zona del recinto deportivo.

Durante el desarrollo del cronograma especial, el esquema de circulación mantendrá reglas específicas para ordenar el flujo de pasajeros en la red. El acceso a los andenes estará habilitado de forma exclusiva en la estación terminal Congreso de Tucumán, la más cercana a la avenida del Libertador y al estadio, mientras que las paradas intermedias seleccionadas funcionarán únicamente para el descenso del público a lo largo del trayecto.

Detalles del operativo en la Línea D y estaciones habilitadas

La logística del servicio nocturno establece pautas precisas de ingreso y paradas operativas para quienes utilicen el subte tras el show:

Horario de la última formación: el último tren del servicio especial saldrá desde la estación terminal Congreso de Tucumán a la 1:30 de la madrugada del domingo.

Único punto de ingreso: los pasajeros solo podrán ingresar a la red de subtes mediante la estación Congreso de Tucumán, la cual contará con presencia policial y de personal operativo.

Estaciones habilitadas para el descenso: la formación realizará paradas exclusivamente para el desembarco de usuarios en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio (Catedral).

Cierre de accesos intermedios: no se permitirá el ingreso de nuevos pasajeros en ninguna de las paradas intermedias del recorrido durante toda la extensión horaria.

Recomendaciones para los usuarios y otros servicios con horario extendido

Desde la empresa concesionaria recomendaron a los asistentes verificar con antelación el saldo disponible en la tarjeta SUBE o en las billeteras virtuales habilitadas para el cobro por molinete. Esta precaución busca evitar la formación de filas en las boleterías de la estación Congreso de Tucumán y agilizar el paso continuo hacia los andenes en la madrugada.

En tanto, como ocurre todos los viernes y sábados, la Línea B también contará con servicio extendido. En ese sentido, el último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 01:00 h, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 01:30 h. Durante la extensión horaria permanecerán abiertas las estaciones J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Malabia, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.