Sigue demorado el nuevo sistema de ingreso a Europa que iba a afectar turistas argentinos

Los argentinos que planean viajar a Europa podrán seguir haciéndolo sin necesidad de realizar trámites adicionales ni pagar tasas previas antes de embarcar. La Unión Europea volvió a aplazar la entrada en vigencia del ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), el permiso electrónico obligatorio que deberán tramitar los ciudadanos de países exentos de visado —como la Argentina y el resto de Latinoamérica— para ingresar al espacio Schengen. La medida, que acumuló sucesivos postergamientos desde su anuncio inicial, quedó suspendida de manera indefinida.

El corrimiento del calendario se hizo oficial tras la remoción de las fechas que ubicaban su implementación entre finales de 2026 e inicios de 2027. Actualmente, el sitio web institucional del bloque comunitario (europa.eu/etias) exhibe un mensaje claro para los viajeros: "Actualmente el ETIAS no está en funcionamiento y no se recogen solicitudes de autorización de viaje en este momento. La Unión Europea informará sobre la fecha específica de inicio del ETIAS varios meses antes de su lanzamiento".

ETIAS para entrar a Europa: motivos de la demora y alertas por posibles fraudes

La postergación del permiso está directamente vinculada con los problemas técnicos y las demoras operativas del EES (Sistema de Entradas y Salidas), el soporte biométrico fronterizo sobre el cual debe funcionar el ETIAS. El despliegue del EES provocó colas kilométricas y complicaciones en diversos aeropuertos europeos durante la temporada alta, lo que obligó a las autoridades a frenar el lanzamiento del nuevo trámite para evitar un colapso en los controles migratorios:

Sin trámites para el corto y mediano plazo: Quienes tengan pasajes para lo que resta de 2026 o durante 2027 podrán viajar únicamente con su pasaporte vigente, cumpliendo las condiciones habituales de estancia turística de hasta 90 días.

Advertencia por estafas virtuales: Desde la Unión Europea remarcaron que no se debe abonar ni tramitar ningún formulario en sitios de terceros que prometan gestionar el ETIAS por anticipado, ya que el sistema no está habilitado y el único canal oficial será el portal de la UE.

Características del sistema cuando se implemente: Cuando finalmente entre en funcionamiento, la autorización tendrá un costo de 20 euros, se completará de forma digital en pocos minutos y mantendrá una validez de tres años (o hasta que caduque el pasaporte). Estarán exentos del pago los menores de 18 años y los mayores de 70.

A la espera de que los responsables del programa presenten un nuevo cronograma técnico en las próximas semanas, las autoridades europeas ratificaron el compromiso de comunicar la fecha definitiva de inicio con varios meses de anticipación para garantizar que los viajeros puedan gestionar el permiso a tiempo.