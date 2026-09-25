Murió "El Negro" González Oro: la historia detrás de un ícono de la radio argentina

Tenía 74 años y estaba radicado en Punta del Este. Durante casi 4 décadas construyó una carrera en radio y televisión, con un estilo propio

Oscar "El Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde estaba radicado desde 2020. Su carrera atravesó casi cuatro décadas de radio y televisión y tuvo como punto más alto los años de El oro y el moro, el programa con el que se convirtió en una de las principales figuras de la radio argentina.

En enero, el periodista había escrito un mensaje alarmante que llenó de preocupación a sus seguidores y oyentes. "Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", comentó.

Una historia que nació mucho antes de la radio

Pero su llegada a los grandes medios estuvo lejos de ser inmediata. González Oro nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y durante su juventud tuvo otros proyectos. Quería ser cantante y también soñaba con convertirse en concertista de piano. Estudió el instrumento y tomó clases de teatro con figuras como Lito Cruz, Héctor Bidonde y Augusto Fernandes.

Después de terminar el colegio, probó con distintas carreras universitarias. Estudió Derecho y más tarde Psicología, mientras colaboraba con los negocios familiares. También viajó a Londres para estudiar Historia del Arte, pero regresó antes de lo previsto por la situación de su padre.

Fue entonces cuando empezó a acercarse al mundo de la radio. Durante uno de sus veranos en Mendoza comenzó a pasar música en Radio de Cuyo. Años después, en 1989, tuvo su primera experiencia como conductor en Pinamar, donde se hizo cargo de un programa nocturno en FM Playa Verde. Elegía la música, atendía personalmente a los oyentes y comenzó a desarrollar el estilo que luego sería una de sus principales características al aire.

El salto de González Oro a Radio del Plata

Tras aquella experiencia, González Oro llegó a Buenos Aires y trabajó como productor en Radio Del Plata. Poco después comenzó a conducir un programa durante la madrugada y fue construyendo un perfil cada vez más personal, basado en la conversación con los oyentes, el humor y la opinión.

En los primeros años de la década del 90 ocurrió una escena que con el tiempo quedó como una de las anécdotas de su carrera. Una noche, mientras conducía en Radio Del Plata, una oyente pidió salir al aire. Era Tita Merello. González Oro reconoció su voz y la actriz y cantante le dejó un mensaje que recordaría durante años: le dijo que tenía una voz especial y que debía aprovecharla.

El gran salto profesional llegó en 1998, cuando Daniel Hadad lo convocó para formar parte del proyecto que estaba comenzando a construir alrededor de Radio 10. El 4 de enero de 1999 salió al aire por primera vez El oro y el moro, el programa que terminaría convirtiéndose en el gran ciclo de su carrera.

El éxito de El oro y el moro

El programa combinaba información, actualidad, espectáculos, deportes y humor. González Oro estaba acompañado por periodistas y especialistas como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin.

La fórmula funcionó. Con el crecimiento de Radio 10, El oro y el moro pasó a ser uno de los programas más escuchados de la radio argentina. En 2006, al celebrar las 2.000 emisiones, González Oro hablaba de una relación cada vez más cercana con el público y de cómo el programa había acompañado a los argentinos durante distintos momentos de crisis.

El conductor llegó a entrevistar a presidentes, ministros y artistas internacionales. También recibió llamadas de figuras populares como Sandro. Su objetivo, según repetía, no era solamente informar sino acompañar a quienes estaban del otro lado del aparato.

Su permanencia en Radio 10 se extendió durante unos 15 años. El oro y el moro terminó en 2014, después de que la emisora pasara a manos del empresario Cristóbal López. González Oro decidió entonces alejarse de la radio y luego continuó su carrera en otras emisoras.

De la radio a la televisión

Aunque siempre se definió principalmente como un hombre de radio, González Oro también tuvo una importante trayectoria televisiva.

Participó de Polémica en el bar, junto a Gerardo Sofovich, y luego encabezó Cotidiano en Canal 9. También condujo ciclos como Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su último trabajo importante en televisión fue Nosotros a la mañana, en El Trece.

En 2009 también publicó el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele, donde combinó aspectos autobiográficos con su mirada sobre distintos acontecimientos políticos y sociales del país.

Los últimos años en los medios

Después de su salida de Radio 10, González Oro pasó por La Red y Radio Rivadavia. En 2018 regresó a Radio 10 con Negro y regreso, mientras que en 2020 se incorporó nuevamente a Radio Rivadavia.

En marzo de 2021 anunció su retiro de los medios. Por entonces llevaba 35 años de trayectoria y explicó que quería recuperar tiempo para sus hijos y dejar atrás el ritmo cotidiano de la radio. "Yo no elegí a la radio, la radio me eligió a mí", había resumido al hablar de su vínculo con la profesión.

Aunque se había retirado formalmente, volvió a tener algunas participaciones posteriores, entre ellas una conducción temporal de Nosotros a la mañana en 2023.

González Oro había recibido además el carnet de locutor del ISER por trayectoria, un reconocimiento particular para alguien que había llegado al micrófono sin una formación inicial como locutor profesional. En 2005 incluso grabó un disco con algunas de las canciones que interpretaba al aire.

Con su muerte se cierra una carrera de casi cuatro décadas en la que pasó por distintas emisoras y formatos, pero que tuvo a la radio como centro. Su voz, su manera de conversar con los oyentes y aquella fórmula de informar pero también acompañar fueron la marca de un conductor que logró atravesar distintas generaciones de audiencia.