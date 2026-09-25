Otra marca de golosinas saca al mercado una lata de metal coleccionable: qué trae

Milka se sumó a la tendencia instalada en los últimos tiempos de latas coleccionables con distintos productos y armó la suya con chocolates y más

El mercado de las golosinas y la regalería volvió a ser sacudido por la fiebre de los objetos de colección. Atenta al impacto visual que generan estos envases en los consumidores y comerciantes, la firma Milka, perteneciente al grupo MondelÄz International, presentó en el país una edición limitada de su lata metálica coleccionable. La propuesta, diseñada en el inconfundible tono lila de la marca, busca posicionarse como una alternativa práctica para regalos en fechas especiales o como objeto decorativo para los fanáticos del chocolate.

El lanzamiento se enmarca en la creciente demanda por envases duraderos que trascienden al consumo inmediato. De acuerdo con analistas del sector minorista, estos productos en formato "regalería" resultan estratégicos para los puntos de venta al incrementar el ticket promedio a partir de la compra por impulso en góndolas, mostradores y plataformas de delivery.

Qué productos contiene la nueva lata de Milka

El principal atractivo de la lata radica en su contenido interior, el cual reúne una selección surtida de nueve piezas de chocolates y alfajores que combinan los clásicos de siempre con los lanzamientos más recientes de la marca:

Los nuevos alfajores Súper Dulce de Leche: La reciente apuesta de la firma con relleno intensificado.

Alfajores tradicionales: Versión clásica con baño de chocolate de leche y dulce de leche.

Chocolates aireados: Tabletas de textura liviana con el tradicional chocolate de leche.

Bombón Oreo y variedad de maní: Las icónicas combinaciones de galleta y frutos secos.

Tableta Milka Oreo: La oblea crujiente y crema combinada con el chocolate de la marca.

Caja coleccionable de Milka: dónde conseguirla y precio de venta

La nueva lata metálica de chocolates y alfajores ya se comercializa en kioscos, cadenas de supermercados y a través del catálogo digital de PedidosYa Market. En la plataforma de delivery de última milla, el envase coleccionable con la selección de nueve productos tiene un precio de venta al público de $26.999.