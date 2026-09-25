Condenaron a 26 y 19 años de cárcel a los dos asesinos del ex Puma Federico Aramburú

El fallo de la Justicia francesa relevó vínculos con grupos ultra y detalló el móvil ideológico detrás del crimen del deportista argentino

La Justicia francesa condenó a Loïk Le Priol a 26 años de prisión por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú. Su cómplice, Romain Bouvier, recibió 19 años de cárcel. Ambos fueron hallados culpables del crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París, tras una pelea que terminó con disparos en plena calle.

El juicio llegó a su instancia final después de casi tres años de investigación. La Fiscalía había solicitado penas de 27 años para Le Priol y 20 años para Bouvier, levemente superiores a las finalmente impuestas por el tribunal francés.

Le Priol reconoció durante el proceso haber efectuado los disparos mortales. Sin embargo, sostuvo que actuó en defensa propia, un argumento que la Fiscalía rechazó de plano.

Otros dos involucrados también fueron condenados. Antony Sorrentino, amigo de Bouvier que lo ayudó a escapar, recibió tres años de prisión. Lyson Rochemir, expareja de Le Priol, fue sentenciado a tres años con suspensión de 30 meses.

El alegato del fiscal que destruyó la versión de los asesinos

El fiscal Philippe Courroye fue contundente en su alegato final. Describió a Le Priol y Bouvier como "granadas sin seguro", fascinados por la violencia, las armas y la simbología nazi.

Courroye desmontó la teoría de la defensa propia pieza por pieza. Recordó que tras la pelea inicial en el bar, Aramburú y su amigo Shaun Hegarty se retiraron del lugar sin armas, pero los acusados los persiguieron en auto hasta alcanzarlos y abrir fuego deliberadamente contra ellos.

Las cámaras de seguridad resultaron clave para identificar a los autores. Ambos ya tenían antecedentes por hechos violentos y habían militado en su juventud en una organización de extrema derecha.

Para el fiscal, esa ideología nunca fue abandonada. Los elementos probados a lo largo del juicio demostraron su obsesión con la violencia y los símbolos del nazismo.

Courroye también desestimó la idea de una supuesta "agresividad natural" de Aramburú, como intentó instalar la defensa. Numerosos testigos presentes en el restaurante atribuyeron el origen de la pelea a la actitud ofensiva de los propios acusados.

La madrugada del sábado en que ocurrió el crimen, la pelea derivó en lo que el fiscal calificó como "una mecánica asesina que condujo a lo irreparable". Aramburú era, en sus palabras, "un buen hombre" y "padre de familia" que estaba completamente desarmado.

Cómo fue el ataque que terminó con la vida de Aramburú

El 19 de marzo de 2022, Federico Martín Aramburú salió de un bar en París junto a su amigo y excompañero Shaun Hegarty. Caminaban rumbo al hotel cuando un auto se detuvo a su altura.

Las dos personas con las que habían tenido el altercado más temprano descendieron del vehículo. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra ambos hombres en plena calle.

Los disparos impactaron directamente en Aramburú. Murió en el acto a los 42 años. Su amigo Hegarty resultó ileso pese a la violencia del ataque.

Según la acusación, Bouvier disparó primero. Luego Le Priol efectuó los tiros mortales que terminaron con la vida del exintegrante de Los Pumas.

La viuda de Aramburú, María, estuvo presente durante el juicio y declaró ante el tribunal. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia completa del crimen.

La sentencia pone fin a un proceso judicial que mantuvo en vilo a la familia de Aramburú y a la comunidad del rugby argentino, que reclamó justicia desde el primer día tras el asesinato del exjugador de Los Pumas en la capital francesa.