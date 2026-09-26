El Papa León XIV advierte por un "paraíso de máquinas" ante el avance de la IA

El Papa León XIV advirtió que un "paraíso de máquinas" amenaza con socavar a la humanidad. Lo hizo en Francia, ante el presidente Emmanuel Macron y autoridades diplomáticas, en el inicio de una visita de Estado que puso sobre la mesa preguntas incómodas sobre la inteligencia artificial, las armas nucleares y el sentido mismo de ser humano en el siglo XXI.

El pontífice estadounidense eligió París para lanzar su mensaje más duro. No fue casualidad. Francia representa el epicentro del laicismo europeo, un país donde la Iglesia Católica perdió terreno en debates éticos pero que sigue siendo clave para marcar agenda global.

Durante su discurso en el Palacio del Elíseo, León XIV planteó inquietudes existenciales sobre el progreso científico. Después reiteró su postura ante diplomáticos y empleados de las Naciones Unidas en la sede de la UNESCO, la organización de la ONU para cultura y educación.

La paradoja de las máquinas inteligentes y los humanos descartables

El Papa apuntó directo contra la inteligencia artificial. No solo como tecnología, sino como amenaza filosófica a la dignidad humana.

"La paradoja se ha hecho cada vez más evidente", afirmó León XIV. "Mientras que la inteligencia se atribuye a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas humanas".

El pontífice fue más allá. Criticó que las vidas se juzguen "según el criterio de la eficiencia". Y que cuando alguien deja de ser productivo, se rechace y se descarte.

"Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un 'paraíso de máquinas' que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente", declaró. La solución que propuso: educación en discernimiento ético y capacidad de reconocer el bien moral.

Esta no es la primera vez que León XIV marca agenda sobre IA. Desde el inicio de su pontificado identificó la inteligencia artificial como uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.

Su primera encíclica papal, "La magnífica humanidad", estuvo dedicada íntegramente a este tema. En ese documento, León XIV abogó por una regulación rigurosa de la IA y pidió que los desarrolladores trabajen por el bien común en lugar de por el lucro corporativo.

Ahora, en París, el Papa fue más lejos. Hizo un llamamiento directo a frenar el ritmo de desarrollo. Un pedido que varias de las principales empresas de IA parecen haber empezado a considerar en los últimos meses.

Contra las armas nucleares: "La disuasión es errónea"

El discurso del Papa no se limitó a la tecnología. Con las guerras de Europa y Oriente Medio como telón de fondo, León XIV reafirmó la oposición del Vaticano a las armas nucleares.

"La doctrina de la disuasión nuclear es errónea", declaró ante las autoridades francesas. Según el pontífice, esa estrategia solo está alimentando una nueva carrera armamentística.

"La paz no es un equilibrio de poder", afirmó León XIV en una frase que resonó en el Palacio del Elíseo. "Más bien, se construye día a día a través del diálogo y la justicia".

La postura papal choca frontalmente con la doctrina francesa. Francia es una de las nueve potencias nucleares del mundo y mantiene la disuasión como pilar de su defensa nacional.

Una visita histórica en el ocaso del mandato de Macron

Para Emmanuel Macron, recibir al Papa León XIV representó un hito político en el final de su presidencia. Al mandatario francés se le prohíbe presentarse a un tercer mandato en las elecciones de mayo próximo.

Esta es la primera visita de Estado oficial de un papa a Francia en 18 años. El contraste con su antecesor es marcado: el papa Francisco se había negado repetidamente a realizar una visita de Estado formal durante sus doce años de pontificado, e incluso se negó rotundamente a asistir a la inauguración de la reconstrucción de Notre Dame en 2024, un proyecto que Macron había impulsado personalmente.

León XIV tiene cuatro días intensos en Francia. Un país donde la Iglesia Católica enfrenta un desafío único: el estricto enfoque del laicismo consagrado en la Constitución francesa.

Sin embargo, miles de personas se congregaron a lo largo del recorrido de su comitiva. Ondeaban banderas francesas y de la Santa Sede. Algunas soportaron horas de calor inusual solo para verlo pasar.

"Verlo orando con nosotros nos reconforta en nuestra fe y en nuestro camino", dijo la hermana senegalesa Antonia Faye. Acababa de vivir su primer encuentro con un papa, durante un servicio de oración vespertino en Notre Dame que contó con coros angelicales y el potente órgano de la catedral.

El llamado a recordar las raíces cristianas de Francia

En su discurso ante autoridades gubernamentales y diplomáticas, León XIV no evitó el tema sensible. Recordó a Francia sus "profundas raíces cristianas".

E hizo un llamamiento directo: que los franceses recuerden que el derecho a la vida es el "fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos".

La preocupación del Papa por la dignidad de la vida humana atravesó todo su mensaje. Desde las amenazas que plantea la inteligencia artificial hasta el rechazo de personas consideradas improductivas.

La gran afluencia de público puso de manifiesto el sorprendente interés que despertó la visita. Una paradoja en un país que se define por su laicismo estricto, pero que sigue mirando con atención lo que dice el Vaticano sobre el futuro de la humanidad.