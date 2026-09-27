Habilitaron la nueva Circunvalación, "de las obras más importantes" según el Gobernador
La infraestructura vial del interior cordobés sumó un hito estratégico para el transporte de cargas y el desarrollo regional. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el acto de habilitación oficial del nuevo tramo de la circunvalación sudeste que conecta a las ciudades de Villa María y Villa Nueva. Se trata de un trayecto de 7,1 kilómetros diseñado para enlazar la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9, permitiendo que el flujo constante de tránsito pesado desvíe las tramas urbanas de ambas localidades para agilizar la logística y elevar los niveles de seguridad vial.
Durante la ceremonia de inauguración, Llaryora ponderó la envergadura de los trabajos ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad y remarcó el impacto directo que tendrá sobre la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, la obra demandó una inversión de $15.690 millones, beneficiando de forma directa a más de 125.000 habitantes y garantizando una alternativa segura para los más de 3.300 camiones de carga que transitan diariamente por la zona productiva.
Nueva Circunvalación en Córdoba: detalles técnicos de la obra y avances en la región
El nuevo trazado vial contempla características de alta ingeniería para absorber el flujo comercial e integrar la red de rutas:
- Características técnicas: Cuenta con una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de tres metros a cada lado.
- Puentes y distribuidores: Incluye un puente para cruzar a distinto nivel sobre la Ruta Provincial 2, un viaducto sobre el río Ctalamochita y una rotonda de tres ramas para canalizar los giros en la intersección con la Ruta Nacional 9.
- Obras complementarias: La Provincia ejecuta de manera paralela la duplicación de calzada sobre la Ruta Provincial 2 en un tramo de 5,34 kilómetros para conectar la zona con la autopista Córdoba–Rosario, un proyecto que ya registra un avance del 38%.
- Reclamo por retenciones: Durante su discurso, el mandatario provincial cuestionó el esquema fiscal nacional al remarcar que "estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan; tendríamos que estar llenos de obras en el interior productivo".
- Impacto local: Los intendentes Eduardo Accastello (Villa María) e Ignacio Tagni (Villa Nueva) destacaron que la habilitación responde a una demanda histórica de 30 años que eliminará el tránsito pesado del ejido urbano y reducirá significativamente los accidentes viales.