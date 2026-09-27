Habilitaron la nueva Circunvalación, "de las obras más importantes" según el Gobernador

La infraestructura vial del interior cordobés sumó un hito estratégico para el transporte de cargas y el desarrollo regional. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el acto de habilitación oficial del nuevo tramo de la circunvalación sudeste que conecta a las ciudades de Villa María y Villa Nueva. Se trata de un trayecto de 7,1 kilómetros diseñado para enlazar la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9, permitiendo que el flujo constante de tránsito pesado desvíe las tramas urbanas de ambas localidades para agilizar la logística y elevar los niveles de seguridad vial.

Durante la ceremonia de inauguración, Llaryora ponderó la envergadura de los trabajos ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad y remarcó el impacto directo que tendrá sobre la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, la obra demandó una inversión de $15.690 millones, beneficiando de forma directa a más de 125.000 habitantes y garantizando una alternativa segura para los más de 3.300 camiones de carga que transitan diariamente por la zona productiva.

Nueva Circunvalación en Córdoba: detalles técnicos de la obra y avances en la región

El nuevo trazado vial contempla características de alta ingeniería para absorber el flujo comercial e integrar la red de rutas: