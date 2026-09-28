Empleados de comercio: cuándo es la próxima paritaria por aumentos

Con las liquidaciones de septiembre se cobrará el último tramo del aumento previo, que fue en total de 5,7%. Qué pasará con los sueldos a fin de año

Los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 transitan semanas claves en lo que respecta a la actualización de sus ingresos. Luego de liquidar la última franja del entendimiento salarial alcanzado para el trimestre que cierra, el gremio mercantil y el sector empresarial ya le pusieron fecha a la reapertura de las negociaciones.

El entendimiento sellado semanas atrás entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA) estableció una pauta de seguimiento para evitar un descalce frente al avance de los precios. En ese contexto, las partes dejaron por escrito el momento en el que volverán a sentarse en la mesa paritaria.

Cuándo se abre la nueva negociación paritaria

Según lo establecido en la cláusula de revisión del último acuerdo, la representación sindical y las patronales retomarán las discusiones durante el mes de octubre para fijar los próximos aumentos para empleados de comercio. El objetivo del encuentro será evaluar el impacto inflacionario en los salarios mercantiles durante los meses recientes y definir las pautas de incremento que regirán para el tramo final del año.

Hasta tanto no se ratifique una nueva pauta de reajuste en dicho encuentro, los esquemas salariales pactados se mantendrán fijos, teniendo en cuenta que las escalas oficiales publicadas por la federación contemplan la absorción progresiva de sumas fijas en los meses venideros.

Cómo se liquida el último tramo y los valores vigentes

El acuerdo vigente para el período julio-septiembre contempló un incremento total del 5,7% aplicado de forma no acumulativa. Ese esquema se estructuró en tres franjas iguales del 1,9% mensual sobre los básicos de referencia de junio.

Con los haberes de septiembre, que se perciben durante los primeros días de octubre, se liquida el último 1,9% de dicho esquema. A esto se suma el mantenimiento de la asignación no remunerativa de $120.000 que viene integrando las liquidaciones.

De este modo, los sueldos totales para las categorías de jornada completa quedan posicionados con pisos de $1.303.900 y alcanzan valores superiores a los $1.370.000 en los escalafones más altos:

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo F: $1.373.514

Cajeros A: $1.320.875

Cajeros C: $1.334.462

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor D: $1.373.514

Sobre estos importes consolidados restará adicionar, según corresponda en cada recibo de sueldo, los porcentajes por antigüedad y la asignación por presentismo, a la espera de resolución de aumentos para los últimos tres meses del año.