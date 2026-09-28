Récord de pagos con QR: cayeron las extracciones y el uso de tarjetas
La digitalización del dinero volvió a marcar un hito histórico en el ecosistema financiero argentino. Durante el mes de agosto, el uso de medios de pago electrónicos consolidó su adopción masiva en detrimento del dinero físico y de los plásticos tradicionales, impulsado por el crecimiento constante del código QR interoperable y el volumen diario de transferencias entre cuentas.
Según el último informe sobre medios de pago elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en agosto se contabilizaron 117,2 millones de transacciones mediante código QR, un incremento del 67,5% respecto al mismo período del año anterior. Estas operaciones movilizaron un total de $2,9 billones, cifra que representa una expansión interanual del 62,9% en términos reales.
El repliegue del efectivo y de las tarjetas físicas en las transacciones cotidianas se da a la par del despliegue de las billeteras digitales y bancarias. Actualmente, la autoridad monetaria registra 92 billeteras interoperables y 233 proveedores de servicios de pago que administran en conjunto 67,3 millones de cuentas activas.
La distribución del QR y la integración en el transporte público
El esquema de cobros y pagos muestra un equilibrio marcado entre el sistema bancario y los proveedores de servicios de pago:
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Origen de los fondos: el 52,7% de los pagos con QR se inició desde cuentas bancarias tradicionales (CBU), mientras que el 47,3% restante provino de cuentas de pago o billeteras virtuales (CVU).
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Recepción de los cobros: del lado de los comercios, el 53,8% de las acreditaciones ingresó en cuentas de pago y el 46,2% se canalizó hacia cuentas bancarias.
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Predominio en transferencias: de las 118,3 millones de operaciones registradas bajo la modalidad de pagos con transferencia interoperables, el 99,1% se procesó mediante la lectura de un código QR.
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Uso en el transporte: la modalidad sumó 26,3 millones de viajes abonados por un monto global de $36.400 millones, repartidos entre 23,5 millones de pasajes en colectivos y 2,9 millones en la red de subte.
Cayeron los retiros de efectivo y las operaciones con tarjetas tradicionales
En contraposición a la expansión de los canales virtuales, las extracciones en efectivo y el uso de tarjetas tradicionales exhibieron fuertes retracciones según los datos consolidados del mes de julio:
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Retiros por cajeros: se realizaron 41 millones de extracciones en los 16.662 cajeros automáticos del país por $4,8 billones, marcando un descenso interanual del 28% en cantidad y del 16% real en montos.
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Compras con débito: se registraron 172 millones de pagos con tarjeta de débito, lo que representa una baja del 8,4% interanual y un retroceso del 14,7% real en el volumen operado.
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Compras con crédito: el uso de plásticos de crédito descendió un 9,2% en operaciones, con un volumen de 159,3 millones de transacciones. El monto operado cayó 17,6% real, manteniéndose la preferencia del pago en una cuota en el 88,6% de los casos.
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Transferencias inmediatas: en agosto se completaron 779 millones de envíos de dinero en pesos por un valor de $96 billones, un 20,3% más en volumen que el año anterior. El 76,9% de estas operaciones involucró al menos una cuenta de pago (CVU).
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Avance del echeq: en el segmento comercial se compensaron 4,8 millones de cheques por $27,5 billones, donde el cheque electrónico concentró el 87,2% del monto total ($24 billones) y el 65,6% del volumen de documentos negociados.