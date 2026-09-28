Rematan departamentos sin herederos en CABA desde u$s38.000
Puntos importantes
El Banco Ciudad anunció una nueva serie de subastas de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá oficinas en el microcentro porteño y propiedades provenientes de herencias vacantes en distintos barrios de la Capital Federal.
Los remates se realizarán de manera online a través de la plataforma oficial de subastas de la entidad, donde los interesados podrán consultar las características de cada propiedad, sus condiciones de venta y los requisitos para participar.
El cronograma contempla dos fechas: el 30 de septiembre se ofrecerán cinco pisos de oficinas ubicados en el microcentro, mientras que el 9 de octubre saldrán a remate otras cinco propiedades situadas en Constitución, Balvanera y Caballito.
En esta nueva convocatoria, los precios de base parten de los u$s36.850 para un departamento monoambiente de 37,18 m² en Balvanera y llegan hasta los u$s435.144 para un terreno urbano con construcción de 342,60 m² en Constitución.
Cómo participar de las subastas de inmuebles del Banco Ciudad
Las subastas se desarrollan a través de la plataforma online del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben completar la inscripción correspondiente hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate.
Uno de los requisitos es constituir un depósito en garantía, cuyo monto representa un porcentaje del precio base establecido para cada inmueble. Ese importe se devuelve en su totalidad si la persona inscripta no presenta ofertas o si su propuesta no resulta ganadora.
En el caso de quienes obtengan la adjudicación, existe la posibilidad de solicitar la tenencia del inmueble y cancelar anticipadamente el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.
Los detalles de cada propiedad, las condiciones particulares y el procedimiento de inscripción se encuentran disponibles en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.
Rematan cinco pisos de oficinas en el microcentro porteño
La primera subasta tendrá lugar el 30 de septiembre, a partir de las 11, y comprenderá cinco pisos de oficinas en un edificio ubicado en Tte. Gral. J. D. Perón 338, en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Cada unidad se ofrecerá mediante un remate independiente, con superficies y valores iniciales diferentes. Los precios de base van desde los u$s114.202 para un piso de 191,78 m² hasta los u$s348.463 para otro de 582,60 m².
La operación se realizará por cuenta y orden de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA).
Cinco propiedades con herencias vacantes salen a remate
El segundo llamado está previsto para el 9 de octubre, desde las 10, y comprende cinco inmuebles ubicados en los barrios porteños de Constitución, Balvanera y Caballito.
El catálogo reúne propiedades de distintas características: un terreno urbano con construcción, un monoambiente, departamentos de dos y siete ambientes y una vivienda tipo casa de varios ambientes.
Los valores de base comienzan en u$s36.850 y alcanzan los u$s435.144, según la superficie, la ubicación y las características de cada inmueble.
Estas subastas se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Los bienes provienen de herencias vacantes, es decir, sucesiones en las que no se identificaron herederos con derecho a recibir el patrimonio.
La oferta puede incluir terrenos, departamentos, PH, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras. Los fondos obtenidos por las ventas se destinan, por disposición legal, al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué propiedades se subastan el 9 de octubre y cuánto cuestan
El remate de las cinco propiedades tendrá horarios escalonados durante la jornada. Estos son los inmuebles incluidos en el catálogo, con sus superficies, precios de base y depósitos en garantía:
Av. Entre Ríos 1824/28 - Constitución
- Terreno urbano con construcción
- Superficie: 342,60 m²
- Base: u$s435.144
- Depósito en garantía: u$s13.054
- Hora de remate: 10
Av. Córdoba 2858 - Balvanera
- Departamento monoambiente
- Superficie: 37,18 m²
- Base: U$S 36.850
- Depósito en garantía: U$S 1.105
- Hora de remate: 10.45
Av. Rivadavia 2446 - Balvanera
- Departamento de 7 ambientes - Balvanera
- Superficie: 360,95 m²
- Base: u$s261.300
- Depósito en garantía: u$s7.839
- Hora de remate: 11.30
Viel 246 - Caballito
- Departamento de 2 ambientes
- Superficie: 43,73 m²
- Base: u$s61.631
- Depósito en garantía: u$s1.848
- Hora de remate: 12.15
Paracas 339 y 345 - Constitución
- Propiedad tipo casa de varios ambientes
- Superficie: 271,56 m²
- Base: u$s60.300
- Depósito en garantía: u$s1.809
- Hora de remate: 13
Un dato a tener en cuenta es que los valores informados corresponden a los precios de base de cada subasta. El monto final dependerá de las ofertas que se presenten durante el remate y de las condiciones particulares de adjudicación.