Rematan departamentos sin herederos en CABA desde u$s38.000

Las subastas fueron anunciadas por el Banco Ciudad. Entre los inmuebles, se encuentran un monoambiente, un dos ambientes y hasta una casa

Se participa online y requiere depósito. Los precios bases varían del tamaño y el estado del inmueble

Las fechas son el 30 de septiembre para oficinas en microcentro y el 9 de octubre para departamentos y casas con herencias vacantes.

El Banco Ciudad subasta inmuebles online en la Ciudad de Buenos Aires.

El Banco Ciudad anunció una nueva serie de subastas de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá oficinas en el microcentro porteño y propiedades provenientes de herencias vacantes en distintos barrios de la Capital Federal.

Los remates se realizarán de manera online a través de la plataforma oficial de subastas de la entidad, donde los interesados podrán consultar las características de cada propiedad, sus condiciones de venta y los requisitos para participar.

El cronograma contempla dos fechas: el 30 de septiembre se ofrecerán cinco pisos de oficinas ubicados en el microcentro, mientras que el 9 de octubre saldrán a remate otras cinco propiedades situadas en Constitución, Balvanera y Caballito.

En esta nueva convocatoria, los precios de base parten de los u$s36.850 para un departamento monoambiente de 37,18 m² en Balvanera y llegan hasta los u$s435.144 para un terreno urbano con construcción de 342,60 m² en Constitución.

Cómo participar de las subastas de inmuebles del Banco Ciudad

Las subastas se desarrollan a través de la plataforma online del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben completar la inscripción correspondiente hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate.

Uno de los requisitos es constituir un depósito en garantía, cuyo monto representa un porcentaje del precio base establecido para cada inmueble. Ese importe se devuelve en su totalidad si la persona inscripta no presenta ofertas o si su propuesta no resulta ganadora.

En el caso de quienes obtengan la adjudicación, existe la posibilidad de solicitar la tenencia del inmueble y cancelar anticipadamente el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.

Los detalles de cada propiedad, las condiciones particulares y el procedimiento de inscripción se encuentran disponibles en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.

Rematan cinco pisos de oficinas en el microcentro porteño

La primera subasta tendrá lugar el 30 de septiembre, a partir de las 11, y comprenderá cinco pisos de oficinas en un edificio ubicado en Tte. Gral. J. D. Perón 338, en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Cada unidad se ofrecerá mediante un remate independiente, con superficies y valores iniciales diferentes. Los precios de base van desde los u$s114.202 para un piso de 191,78 m² hasta los u$s348.463 para otro de 582,60 m².

La operación se realizará por cuenta y orden de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA).

Cinco propiedades con herencias vacantes salen a remate

El segundo llamado está previsto para el 9 de octubre, desde las 10, y comprende cinco inmuebles ubicados en los barrios porteños de Constitución, Balvanera y Caballito.

El catálogo reúne propiedades de distintas características: un terreno urbano con construcción, un monoambiente, departamentos de dos y siete ambientes y una vivienda tipo casa de varios ambientes.

Los valores de base comienzan en u$s36.850 y alcanzan los u$s435.144, según la superficie, la ubicación y las características de cada inmueble.

Estas subastas se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Los bienes provienen de herencias vacantes, es decir, sucesiones en las que no se identificaron herederos con derecho a recibir el patrimonio.

La oferta puede incluir terrenos, departamentos, PH, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras. Los fondos obtenidos por las ventas se destinan, por disposición legal, al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué propiedades se subastan el 9 de octubre y cuánto cuestan

El remate de las cinco propiedades tendrá horarios escalonados durante la jornada. Estos son los inmuebles incluidos en el catálogo, con sus superficies, precios de base y depósitos en garantía:

Av. Entre Ríos 1824/28 - Constitución

Terreno urbano con construcción

Superficie: 342,60 m²

Base: u$s435.144

Depósito en garantía: u$s13.054

Hora de remate: 10

Av. Córdoba 2858 - Balvanera

Así es por dentro del departamento monoambiente que se subasta en Balvanera

Departamento monoambiente

Superficie: 37,18 m²

Base: U$S 36.850

Depósito en garantía: U$S 1.105

Hora de remate: 10.45

Av. Rivadavia 2446 - Balvanera

Departamento de 7 ambientes - Balvanera

Superficie: 360,95 m²

Base: u$s261.300

Depósito en garantía: u$s7.839

Hora de remate: 11.30

Una habitación del departamento de 7 ambientes que se subasta sobre la avenida Rivadavia

Viel 246 - Caballito

Departamento de 2 ambientes

Superficie: 43,73 m²

Base: u$s61.631

Depósito en garantía: u$s1.848

Hora de remate: 12.15

Así luce el living del departamento de 2 ambientes que se subasta en Caballito

Paracas 339 y 345 - Constitución

Propiedad tipo casa de varios ambientes

Superficie: 271,56 m²

Base: u$s60.300

Depósito en garantía: u$s1.809

Hora de remate: 13

Un dato a tener en cuenta es que los valores informados corresponden a los precios de base de cada subasta. El monto final dependerá de las ofertas que se presenten durante el remate y de las condiciones particulares de adjudicación.