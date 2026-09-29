La Corte revocó la absolución de Milani por la desaparición de un soldado en dictadura

El exjefe del Ejército vuelve a ser investigado tras el fallo que ordenó reexaminar su rol en delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado

La Corte Suprema de Justicia anuló la absolución de César Milani por el presunto encubrimiento en la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo. El conscripto riojano fue privado ilegalmente de su libertad y posteriormente asesinado en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja en 1976.

El expediente deberá volver ahora a la Cámara de Casación Penal. Allí se revisará nuevamente la absolución que los jueces de la Corte consideraron errónea, porque Milani había reconocido públicamente que su firma estaba en el sumario falso que permitió encubrir la desaparición de Ledo.

El fallo fue firmado por los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. Luis Rabbi Baldi Cabanillas votó con un voto concurrente. Carlos Rosenkrantz fue el único que votó en disidencia.

Qué le imputan a César Milani en el caso Ledo

La investigación apunta al ex Jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se le atribuye haber encubierto la detención ilegal de Alberto Ledo mediante la firma de un sumario militar falso por deserción.

Los hechos ocurrieron en abril de 1976. Una fracción del batallón que incluía tanto a Ledo como a Milani fue comisionada a una misión en Tucumán. Milani era subteniente en ese momento.

Dos meses después, en junio, Ledo fue privado de su libertad en el campamento y tiempo después asesinado. Permaneció detenido clandestinamente hasta su muerte.

El sumario falso fue instado por el capitán Esteban Sanguinetti, quien ya fue condenado en la causa como responsable principal. Los organismos de derechos humanos sostienen que estos sumarios por deserción fueron una herramienta sistemática durante la dictadura para encubrir desapariciones de soldados.

La desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán

Alberto Ledo era un joven riojano de 20 años. Desapareció el 17 de junio de 1976 mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja.

En ese momento se encontraba desplegado en Monteros, Tucumán. Así surge del expediente elevado por el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña.

La última vez que se lo vio con vida fue durante la madrugada del 17 de junio. A la una de la mañana salió para realizar una recorrida junto con el entonces capitán Sanguinetti.

Cinco días después de la desaparición, el 22 de junio, Milani confeccionó el sumario militar. El documento atribuía a Ledo una supuesta deserción.

Pero el fiscal federal de Tucumán Carlos Brito sostuvo que esa versión es falsa. Según la investigación, el soldado fue secuestrado y posteriormente asesinado por militares bajo el mando de Sanguinetti.

Un detalle clave en el expediente: todas las pertenencias de Ledo quedaron en el campamento. Incluso sus anteojos para ver, que necesitaba para su vida diaria.

Por qué la Corte revocó la absolución de Milani

La absolución de Milani había sido confirmada tanto por la Cámara Federal como por la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, el Fiscal General ante Casación cuestionó la decisión.

En el fallo de este martes, la Corte se remitió al dictamen de la Procuración General de la Nación (PGN). El documento señala que Casación confirmó erróneamente la absolución.

El error central fue no considerar probado que la firma en el sumario falso era de Milani, cuando el propio imputado había reconocido públicamente que sí lo era. La Corte entendió que este reconocimiento no podía ser ignorado al momento de evaluar las pruebas.

Además, el tribunal consideró otro elemento probatorio. Milani no podía desconocer el destino final de Ledo, sobre todo porque alegó que había desertado, pero todas sus pertenencias permanecían en el campamento.

El conjuez Rabbi Baldi Cabanillas, en su voto concurrente, agregó otro argumento. Consideró arbitraria la decisión de Casación de rechazar el peritaje caligráfico solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que debía desestimarse el recurso extraordinario. Entendió que no se habían logrado refutar los argumentos del fallo apelado.

Qué dijo Milani en su defensa durante el juicio

Durante las audiencias del juicio realizado en Tucumán, Milani negó categóricamente haber tenido contacto con el soldado. "A Ledo nunca lo vi en mi vida", declaró ante el tribunal.

También rechazó las acusaciones de forma contundente. "Nunca encubrí, nunca torturé, no sé lo que es un centro clandestino de detención", afirmó el exjefe del Ejército.

Milani sostuvo que la investigación debía orientarse hacia las áreas de inteligencia en Tucumán. "¿Quieren saber cuál es el destino de Ledo? Estoy convencido de que tienen que seguir la pista de inteligencia acá en Tucumán", declaró.

Agregó que un testigo de apellido Tello había dicho haber visto a Ledo con vida. Según esta versión, el soldado habría sido visto a fines de 1976 entrando a un centro clandestino de detención con tres personas.

La declaración se produjo durante el juicio donde el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió a Milani. En contraste, condenó a Sanguinetti, quien era el oficial superior cuando ocurrieron los hechos.

Sanguinetti fue encontrado culpable como partícipe secundario. Los delitos: privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Ledo.

"Uso mis últimas palabras para expresar mi firme convicción de que tanto aquí como en el juicio realizado en La Rioja se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino más que a mí", afirmó Milani ante los magistrados en 2019.

Poco más de una hora después de esa declaración, el tribunal lo absolvió. Esa absolución es la que ahora la Corte Suprema dejó sin efecto con su fallo de este martes.

El caso deberá ser nuevamente analizado por el tribunal de Casación Penal. La revisión determinará si finalmente Milani será condenado o absuelto por el encubrimiento en la desaparición del soldado Alberto Ledo hace 48 años.