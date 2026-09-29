Abre la inscripción para el Ciclo Escolar 2027 en las escuelas públicas de Buenos Aires

El próximo lunes 5 de octubre se habilitará, por un mes, el Período Único de Inscripción Escolar para las escuelas de gestión estatal de la Ciudad

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el calendario oficial para el ingreso al sistema educativo público de cara al próximo año. A partir del próximo lunes 5 de octubre a las 8, quedará habilitado el Período Único de Inscripción Escolar para el Ciclo Lectivo 2027. El proceso de preinscripción estará disponible de forma digital durante un mes, extendiéndose hasta el 6 de noviembre inclusive, para todas las familias que requieran solicitar una vacante en los establecimientos de gestión estatal del distrito.

El trámite está dirigido a estudiantes que cambien de nivel educativo (ingreso a salas de Nivel Inicial, 1.° grado de primaria o 1.° año de secundaria), como así también a alumnos provenientes de escuelas privadas, de otras provincias o del exterior en cualquier sala, grado o año. Asimismo, abarca a aspirantes a las modalidades de Educación Adultos y Adolescentes, y a estudiantes de Educación Especial que no se encuentren matriculados actualmente en el sistema estatal porteño.

Inscripción escolar para 2027: paso a paso del trámite y el cronograma de vacantes

El proceso de inscripción se realiza a través del Sistema de Inscripción en Línea (IEL) y consta de etapas obligatorias para validar la solicitud:

Preinscripción en línea (5 de octubre al 6 de noviembre): Las familias deben ingresar al portal digital oficial utilizando una cuenta miBA activa para cargar los datos del estudiante y seleccionar las opciones de establecimientos de preferencia.

Control documental (5 de octubre al 13 de noviembre): Es la instancia obligatoria en la que se presenta la documentación que respalda lo informado en la preinscripción. Puede realizarse de manera 100% digital dentro de la plataforma o presencialmente en las sedes habilitadas con turno previo. Si este paso no se completa, la solicitud no será considerada.

Sorteo Público Anual (21 de octubre): Se llevará a cabo la lotería pública que no asigna vacantes de forma directa, sino que establece el número de desempate para ordenar a los aspirantes que igualen en las condiciones de prioridad de ingreso.

Publicación de asignación de vacantes (4 de diciembre): El estado de la asignación de vacantes podrá consultarse digitalmente desde el 4 de diciembre a través del sistema (y desde el 9 de diciembre de forma presencial en las escuelas). Cada familia recibirá un enlace único por correo electrónico para aceptar o rechazar la vacante asignada.

Desde el gobierno porteño recordaron que ante dudas o consultas sobre el proceso, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente a la línea 147 (opción 2.3.3.1), realizar consultas a través del asistente virtual BAX o dirigirse a los puntos de atención presencial habilitados con turno previo.