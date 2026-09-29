Estas dos líneas de colectivo de Capital y Gran Buenos Aires podrían dejar de funcionar

El Ministerio de Transporte lanzó consultas públicas sobre el funcionamiento de dos de las líneas de colectivo con el objetivo de determinar su continuidad

El mapa del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una de sus reestructuraciones más profundas en décadas. En el marco del nuevo esquema regulatorio para agilizar las modificaciones de traza (Resolución 55/2026), la Secretaría de Transporte de la Nación dio inicio al proceso participativo de consulta pública para evaluar el cese definitivo de las líneas de colectivo 136 y 163. La medida responde a una solicitud formal presentada por la empresa operadora Sargento Cabral SAT (perteneciente al Grupo Metropol), que fundamentó el pedido en una baja del flujo de usuarios y en la superposición con otros medios de transporte en el corredor oeste.

De concretarse la baja de ambos recorridos, sumarían nueve las líneas de colectivos nacionales en desaparecer desde diciembre de 2023, agregándose a las supresiones y fusiones de las líneas 5, 6, 23, 75, 90, 99 y el traspaso en marcha de la 154.

Colectivos: motivos del pedido para la Línea 136

El análisis técnico oficial sobre la Línea 136 (que une la Ciudad de Buenos Aires con municipios del oeste bonaerense) determinó que se trata de un servicio con una movilidad predominantemente provincial: el 74% de los viajes se realizan íntegramente dentro de la Provincia de Buenos Aires, mientras que solo el 23% corresponde a trayectos interjurisdiccionales entre la Capital y el Conurbano.

Entre las razones consideradas por las autoridades para avanzar con el cese se destacan:

Superposición con el tren y otros colectivos: Gran parte del trazado corre en paralelo a las vías del Ferrocarril Sarmiento y sobre la Avenida Rivadavia, compartiendo corredor con líneas nacionales como la 96 y la 153, y provinciales como la 322.

Gran parte del trazado corre en paralelo a las vías del Ferrocarril Sarmiento y sobre la Avenida Rivadavia, compartiendo corredor con líneas nacionales como la 96 y la 153, y provinciales como la 322. Irregularidades en la prestación: El informe oficial detectó que la empresa opera con una flota por debajo del parque mínimo autorizado, no presta el servicio expreso correspondiente y realiza desvíos no autorizados.

El informe oficial detectó que la empresa opera con una flota por debajo del parque mínimo autorizado, no presta el servicio expreso correspondiente y realiza desvíos no autorizados. Cobertura en tramos aislados: Aunque la traza cuenta con alternativas de viaje en casi todo su trayecto, se identificó un sector de exclusividad entre Las Heras y Navarro. Para no dejar sin conectividad al tramo Liniers–Marcos Paz, las autoridades evalúan disponer una extensión de la línea 153 hacia el eje Ituzaingó–Merlo.

Qué pasa con la Línea 163 y el impacto en los usuarios

En cuanto a la Línea 163, los informes de la Secretaría de Transporte indicaron una situación similar en materia de demanda, registrando un 82% de desplazamientos intraprovinciales y apenas un 15% de trayectos interjurisdiccionales entre CABA y la provincia.

Si bien las autoridades nacionales objetaron la justificación de la empresa sobre una caída sostenida del 30% en los pasajeros —atribuyendo la pérdida de usuarios a una reducción de la oferta propia de la operadora y a servicios irregulares fuera de las cabeceras autorizadas—, no pusieron objeciones al cese del servicio por las siguientes razones: