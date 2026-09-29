Buenos Aires lanza licitación para transformar en autovía una ruta clave de la Provincia

El gobierno de Kicillof confirmó el llamado a licitación para la transformación en Autovía del tramo de la Ruta N°11 entre Mar de Ajó hasta Pinamar

En un claro contrapunto con la política de paralización de obras públicas dispuesta por el Gobierno nacional, la gestión del gobernador Axel Kicillof dio un paso clave para la infraestructura vial de la costa atlántica. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad, formalizó el llamado a la Licitación Pública Internacional Nº 1 para transformar en autovía un tramo de 48 kilómetros de la Ruta Provincial N° 11, entre Mar de Ajó y Pinamar. El proyecto demandará un presupuesto oficial de $153.994 millones, financiado de manera conjunta mediante recursos provinciales y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La obra se dividirá en dos lotes ($74.988 millones para el Lote 1 y $79.006 millones para el Lote 2) y tendrá un plazo de ejecución de 540 días por cada segmento. La apertura de sobres de las ofertas se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en la sede central de Vialidad, con previsión de iniciar los trabajos en marzo de 2027. Una vez concluida, la traza será administrada por la empresa pública Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y permitirá completar un corredor de 287,2 kilómetros de autovía continua entre Esquina de Crotto y Mar del Plata.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires transformará un tramo de la Ruta 11 en Autovía

La Provincia de Buenos Aires licita la obra para transformar la Ruta 11 en la Costa

Durante el anuncio del proyecto, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, marcó diferencias respecto del esquema de obra pública y mantenimiento vial que aplica el Poder Ejecutivo Nacional a nivel federal:

Inversión sin nuevos peajes: "Hay que decirlo con claridad: esta obra se hace por decisión del Gobernador Kicillof porque creemos en la obra pública. No vamos a colocar una sola cabina de peaje nueva para los y las usuarias", aseveró Katopodis.

"Hay que decirlo con claridad: esta obra se hace por decisión del Gobernador Kicillof porque creemos en la obra pública. No vamos a colocar una sola cabina de peaje nueva para los y las usuarias", aseveró Katopodis. Modelos en pugna: El funcionario contrapuso la estrategia provincial frente a la postura de la Casa Rosada: "Mientras el Gobierno nacional paraliza las rutas y las entrega en concesiones que apenas cortan el pasto a cambio de sumar peajes y aumentar tarifas, en la Provincia defendemos a los vecinos, vecinas y turistas. Son dos modelos. Nosotros elegimos hacer".

El funcionario contrapuso la estrategia provincial frente a la postura de la Casa Rosada: "Mientras el Gobierno nacional paraliza las rutas y las entrega en concesiones que apenas cortan el pasto a cambio de sumar peajes y aumentar tarifas, en la Provincia defendemos a los vecinos, vecinas y turistas. Son dos modelos. Nosotros elegimos hacer". Impacto regional: Por su parte, el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, destacó que el proyecto surgido de instancias de consulta pública en Mar de Ajó "no sólo va a colaborar al fortalecimiento de las economías regionales, sino que también tendrá un enorme impacto a nivel provincial y nacional dada la afluencia turística en temporada alta".

Nueva Autovía en la Ruta 11: detalles técnicos, ambientales y obras complementarias

La intervención abarcará del kilómetro 345 al 393 de la RP 11, atravesando los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar. Los trabajos contemplan la construcción de una segunda calzada de 7,30 metros de ancho (dos carriles de 3,65 m), la repavimentación integral de la calzada actual, el asfaltado de banquinas y la ejecución de 13 nuevos accesos y retornos simples. Asimismo, se colocarán 9 dársenas con refugios para pasajeros, iluminación en cruces principales, señalización horizontal y vertical, y obras hidráulicas de capacidad.

En el plano ecológico, la iniciativa incluye un esquema de mitigación ambiental adaptado al cambio climático: se construirán 4 pasos de fauna específicos, se instalará cartelería vertical de monitoreo de especies y se aplicará un plan de forestación compensatoria que repondrá tres nuevos ejemplares arbóreos por cada uno removido. Esta obra se suma a la duplicación de calzada que la Provincia ejecuta simultáneamente entre Villa Gesell y Mar Chiquita (72,4 km), completando la modernización del corredor interbalneario bonaerense.