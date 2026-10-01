Aumento confirmado: cuánto cobra la jubilación máxima y mínima en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos actualizados que cobrarán los jubilados y pensionados del sistema previsional en octubre de 2026. A partir de la aplicación del esquema de movilidad mensual ajustado por inflación, las prestaciones recibirán una suba que impactará directamente tanto en el piso salarial del sector como en los ingresos más elevados del escalafón.

El aumento del 1,66% fijado para el próximo mes se determinó tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto por parte del INDEC. Esta actualización automática se instrumentará mediante la Resolución 284/2026 emitida por la conducción del organismo previsional, garantizando la cobertura para la totalidad de los beneficiarios.

A este incremento porcentual sobre la escala base se le añade la ratificación del bono extraordinario de hasta $70.000, dispuesto por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 1108/2026 publicado en el Boletín Oficial, permitiendo sostener la capacidad de compra del segmento de menores ingresos.

De cuánto es la jubilación mínima en octubre

A partir de la combinación del aumento mensual fijado por la fórmula de movilidad y la acreditación completa del refuerzo extraordinario, los beneficiarios que perciben el haber básico tendrán garantizado un ingreso mínimo para afrontar sus gastos mensuales.

Con la actualización del 1,66%, la jubilación mínima pura pasa a ubicarse en $435.748,51. Al adicionarse la suma fija de $70.000 otorgada por el Estado, el monto total percibido durante la liquidación de octubre alcanzará los $505.748,51 para quienes no cuenten con otros ingresos dentro del sistema previsional.

De cuánto es la jubilación máxima en octubre

El impacto del ajuste porcentual por inflación también alcanzará al límite superior previsto por la legislación previsional, donde el cálculo se aplica íntegramente sobre el valor base de las escalas más altas del régimen general.

Con la suba aplicada para el décimo mes del año, el haber máximo del sistema queda establecido en $2.932.174,85. En el caso de los jubilados con haberes superiores a la mínima pero por debajo del techo tope de $505.748,51, percibirán una proporción del bono de $70.000 hasta completar exactamente dicha cifra.

Calendario de cobro de ANSES para las jubilaciones

El organismo estatal definió la distribución de fechas de pago para los beneficiarios del sistema previsional, el cual se divide también entre los que cobran el ingreso mínimo y el resto.

Jubilaciones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones que superan el haber mínimo: