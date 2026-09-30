Después del alfajor, Fantoche lanzó el Pan Dulce Pescado Raúl junto a Joaquín Levinton

La reconocida marca desafía las costumbres argentinas y apuesta a una receta exclusiva que busca transformar los hábitos de consumo tradicionales

Bajo el lema "Esperar a diciembre nunca fue una opción", Fantoche presentó el nuevo Pan Dulce "Pescado Raúl", una propuesta desarrollada junto a Joaquín Levinton, músico y líder de Turf. El producto se incorpora a la oferta de la compañía fuera del período tradicional de consumo de pan dulce y forma parte de una alianza comercial que ya había dado lugar a una línea de alfajores.

El lanzamiento combina una masa madre sabor vainilla con chips sabor dulce de leche. Según informó la empresa, el producto fue pensado para ser consumido durante todo el año y amplía la presencia de Fantoche dentro de la categoría de panificados asociados a las fiestas.

La propuesta toma como referencia al personaje "Pescado Raúl", popularizado por Levinton durante su participación en MasterChef Celebrity Argentina. La compañía ya había utilizado esta identidad en una línea de alfajores presentada en marzo de este año.

Cómo es el nuevo pan dulce Pescado Raúl

El Pan Dulce "Pescado Raúl" está elaborado a base de masa madre sabor vainilla y contiene chips sabor dulce de leche distribuidos en la preparación. La empresa señaló que la combinación busca mantener una textura esponjosa y sumar el sabor del dulce de leche al producto.

El lanzamiento se integra a la estrategia de Fantoche para ampliar su oferta y desarrollar productos asociados a figuras reconocidas. En este caso, la alianza con Joaquín Levinton continúa una colaboración que comenzó con los alfajores inspirados en el personaje.

La compañía presentó el nuevo producto bajo la idea de extender el consumo del pan dulce más allá de diciembre. Tradicionalmente vinculado con las celebraciones de fin de año, el producto ahora forma parte de una propuesta que apunta a su disponibilidad durante otros momentos del calendario.

El nuevo lanzamiento también amplía la línea vinculada a "Pescado Raúl". Los alfajores desarrollados anteriormente continúan disponibles en dos versiones, una con baño de merengue y otra con baño de chocolate. Ambas alternativas tienen relleno de dulce de leche.

La alianza entre Fantoche y Joaquín Levinton

La colaboración entre Fantoche y Joaquín Levinton comenzó con el desarrollo de los alfajores de la línea "Pescado Raúl", presentados en marzo. La iniciativa tomó como punto de partida el personaje que el músico interpretó y popularizó durante su participación en MasterChef Celebrity Argentina.

A partir de esa primera propuesta, la empresa decidió avanzar con un segundo producto asociado a la misma identidad. El Pan Dulce "Pescado Raúl" representa así una extensión de la alianza hacia otra categoría dentro de la industria de alimentos.

Joaquín Levinton es el líder de Turf, banda argentina de rock formada en la década de 1990. Además de su trayectoria musical, el artista participó de MasterChef Celebrity Argentina, donde su presencia y el personaje "Pescado Raúl" adquirieron reconocimiento entre los espectadores del programa.

Para Fantoche, la asociación permite trasladar esa identidad a diferentes productos de su catálogo. Primero fueron los alfajores y ahora el pan dulce, con una presentación que busca diferenciarse de la oferta vinculada exclusivamente a la temporada de fiestas.

Fantoche apuesta por el Pan Dulce Pescado Raúl junto a Joaquín Levinton (Prensa Fantoche)

Por qué Fantoche decidió lanzar el pan dulce antes de diciembre

Claudio Messina, director de Marketing y Comercial de Fantoche, explicó que la compañía inicialmente había previsto presentar el producto hacia el cierre del año. Sin embargo, el resultado de los alfajores y el nivel de consumo habitual del pan dulce durante las fiestas llevaron a modificar el calendario previsto.

"Pensábamos lanzar este producto más hacia fin de año hasta que nos preguntamos: ¿para qué esperar a diciembre?", explicó Messina.

El ejecutivo agregó que la empresa tomó en cuenta el comportamiento de la categoría durante la temporada de fiestas y la recepción que habían tenido los alfajores lanzados meses atrás.

"Lanzamos esta nueva propuesta junto a Joaquín, pensando en el éxito que tiene este producto durante la época de las fiestas y además, luego de la buena aceptación de los alfajores hace unos meses, no podíamos dejar de estar con un nuevo producto tan deseado por todas las familias", señaló.

De esta manera, el lanzamiento se produce antes del período en el que habitualmente se concentra el consumo de pan dulce. La compañía busca incorporar el producto a su oferta anual y mantener la asociación con "Pescado Raúl" desarrollada a partir de los alfajores.

Qué productos fabrica Fantoche

Fantoche es una empresa familiar argentina con más de 60 años de presencia en el mercado. La compañía cuenta con una planta de 26.000 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, donde produce diferentes categorías de alimentos.

Según los datos proporcionados por la empresa, sus instalaciones tienen una producción superior a 1,5 millones de productos diarios. El volumen mensual informado alcanza las 2.000 toneladas.

La compañía fue creadora del alfajor triple y actualmente concentra una parte significativa de su actividad en esa categoría. De acuerdo con la información suministrada por Fantoche, los alfajores representan el 55% de su facturación.

El segundo segmento dentro de la estructura de ingresos corresponde a las galletitas dulces, que representan el 20%. La línea de fiestas, integrada por pan dulces y budines, aporta el 18%, mientras que el 7% restante corresponde a productos innovadores que se encuentran en una etapa inicial.

Además de alfajores y galletitas, Fantoche fabrica:

Chocolatada

Budines

Pan dulce

Confituras

Café

El peso del pan dulce y los productos de fiestas

La línea de fiestas representa actualmente el 18% de la facturación de Fantoche, según los datos difundidos por la empresa. Dentro de esta categoría se encuentran los pan dulces y los budines.

El lanzamiento del Pan Dulce "Pescado Raúl" se incorpora a este segmento con una particularidad vinculada al calendario de comercialización. En lugar de limitar su presentación a los meses previos a las celebraciones de fin de año, la empresa decidió introducirlo durante septiembre y plantearlo como un producto para todo el año.

La estrategia también permite ampliar la línea vinculada al personaje "Pescado Raúl". El antecedente directo son los alfajores lanzados en marzo, disponibles en dos variedades.

La primera versión tiene baño de merengue y la segunda cuenta con baño de chocolate. En ambos casos, el relleno es de dulce de leche. El nuevo pan dulce mantiene el vínculo con ese sabor mediante los chips incorporados a la masa.

Pan Dulce Pescado Raúl, el nuevo lanzamiento de Fantoche para comer todo el año (Prensa Fantoche)

Fantoche amplía su línea de productos

Con el lanzamiento del Pan Dulce "Pescado Raúl", Fantoche suma una nueva propuesta a una cartera que incluye productos tradicionales y desarrollos recientes. La empresa informó que el 7% de su facturación corresponde actualmente a productos innovadores que se encuentran en una etapa inicial.

El nuevo producto se incorpora dentro de la categoría de panificados de fiesta y mantiene la identidad utilizada en los alfajores desarrollados junto a Joaquín Levinton.

La presentación también forma parte de una estrategia comercial basada en alianzas con figuras públicas para desarrollar productos específicos. En este caso, la compañía utiliza el personaje "Pescado Raúl" como elemento común entre distintas categorías de alimentos.

La propuesta estará orientada al consumo durante todo el año, mientras que los productos tradicionales de la línea de fiestas mantienen su presencia dentro de la oferta de Fantoche.

Con esta incorporación, la empresa continúa ampliando su catálogo y suma un nuevo producto a una categoría que representa el 18% de su facturación. El Pan Dulce "Pescado Raúl" se presenta así como una extensión de la alianza iniciada con los alfajores y como una alternativa de consumo fuera del período habitual de las fiestas.