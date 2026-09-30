Clausuran una montaña rusa de parque de diversiones por denuncias de lesiones cerebrales

Sucedió en el parque de atracciones Six Flags en California, EEUU: la atracción superaba constantemente las pruebas de seguridad pero dejó de ser utilizada

El reconocido parque de diversiones Six Flags Magic Mountain, ubicado en California, Estados Unidos, anunció el cierre definitivo y la retirada de X2, una de sus montañas rusas más icónicas y populares. La medida se hizo oficial tras la acumulación de demandas judiciales e informes periodísticos en los que cientos de usuarios denunciaron haber sufrido lesiones cerebrales traumáticas a causa de los giros e impactos de la atracción. La máquina permanecía fuera de servicio desde julio, pero las autoridades del parque confirmaron ahora que no volverá a operar.

A pesar de que la empresa sostuvo que el juego superaba con éxito las evaluaciones técnicas regulares, la presión pública y los reclamos legales derivaron en su clausura definitiva. "Mientras X2 superó consistentemente una multitud de pruebas de seguridad, hemos decidido cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto. La seguridad de los juegos es un pilar fundamental de nuestro negocio y, cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, nos lo tomamos muy en serio", expresó el presidente de Six Flags Magic Mountain, Brian Oerding, mediante un comunicado oficial.

Cierran la montaña rusa X2 en California: los antecedentes de demandas por daños

Inaugurada originalmente en 2002 bajo el nombre de X, la montaña rusa se destacó por sus asientos con giros independientes de 360 grados y largas filas de espera. Tras cierres temporales en 2007 para reemplazar sus trenes por versiones más livianas, reabrió en 2008 como X2, sumando más de 16 millones de usuarios a lo largo de casi dos décadas de funcionamiento:

Daños neurológicos y cirugías: La firma de abogados Dordick Law Corporation, que encabeza acciones civiles contra el parque, reveló que recibió denuncias de cientos de personas que atribuyeron secuelas graves al uso del juego. De acuerdo con el bufete, varios damnificados requirieron cirugías cerebrales de urgencia, mientras que otros continúan con tratamientos de rehabilitación física y neurológica.

El caso del joven fallecido: En 2022, Christopher Hawley, de 22 años, murió tras subirse a la montaña rusa. Su familia entabló una demanda por muerte por negligencia que derivó en un acuerdo económico con la compañía en agosto pasado. El abogado querellante del estudio Wisner Baum LLP, Brent Wisner, sostuvo que el cierre "no cambia el hecho de que Christopher perdió la vida a causa de una atracción peligrosa a la que se le permitió operar durante casi dos décadas".

Reclamos por mayor regulación: Diversos representantes legales coincidieron en señalar que la decisión de la firma llega tarde para las víctimas ya afectadas, reclamando una supervisión gubernamental más estricta sobre el parque para que la atracción que reemplace a la X2 cuente con estándares de seguridad garantizados.

Desde la compañía no precisaron aún cuál será la propuesta o el desarrollo técnico que ocupará el espacio liberado por la icónica estructura dentro del predio californiano.