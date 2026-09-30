El plan del Gobierno porteño para celebrar a una de las avenidas más icónicas de la Ciudad

Este fin de semana tendrá lugar el lanzamiento de Viva Avenida de Mayo, un evento con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico de la avenida

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabeza una nueva iniciativa de revitalización urbana, cultural y comercial en el área central porteña. Este sábado 3 de octubre, de 18 a 23 horas, se llevará a cabo la jornada de lanzamiento de "Viva Avenida de Mayo", una propuesta diseñada para poner en valor el patrimonio histórico de uno de los corredores más emblemáticos del país. El evento tendrá lugar sobre la traza de la Avenida de Mayo, entre las calles Salta y San José, ofreciendo una grilla de espectáculos al aire libre, gastronomía y ofertas para toda la familia.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Amigos de Avenida de Mayo y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico porteño. El objetivo central de la articulación público-privada es dinamizar la arteria mediante promociones en comercios adheridos, incentivar la circulación peatonal en horario vespertino y nocturno, y consolidar la oferta turística y cultural de la zona.

Viva Avenida de Mayo: espectáculos en vivo y propuesta de entretenimiento este sábado

La programación sobre el escenario principal desplegará shows musicales y bandas en vivo a lo largo de toda la noche:

18:00 h: Espectáculo infantil a cargo de La Banda de Música de la Policía Federal Argentina.

19:00 h: Presentación de la Banda Militar Combate de San Lorenzo.

20:00 h: Concierto de la Banda Sinfónica de Gendarmería Nacional, con un repertorio dedicado a los grandes éxitos del cine.

21:00 h: Presentación de Show Choir Argentina.

22:00 h: Cierre musical con la presentación en vivo del Coro Gospel.

Además de los espectáculos sobre el escenario, el tramo peatonalizado contará con una exposición de autos antiguos, un espacio temático del Museo Nacional del Mate, puestos de food trucks gastronómicos y juegos de kermés para los más chicos.

El lanzamiento de "Viva Avenida de Mayo" forma parte de BA24HS, el programa del Ministerio de Desarrollo Económico porteño destinado a potenciar la economía nocturna, fomentar la extensión horaria de locales gastronómicos y crear nuevas oportunidades de consumo comercial.

Dentro de esta estrategia, la Ciudad desplegará durante el evento a los Agentes de Ordenamiento Nocturno, un cuerpo técnico capacitado para orientar y asistir a los asistentes, ordenar el flujo peatonal y articular intervenciones con las áreas de seguridad y control urbano para garantizar un desarrollo cuidado de la jornada.