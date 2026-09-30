Comenzaron los trabajos para abrir un nuevo parque en la Capital Federal: qué había antes

El gobierno porteño dio inicio a la obra con la que transformará un viejo predio que venía siendo ocupado por canchas de fútbol con la concesión vencida

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio formal a las obras para la construcción de un nuevo espacio verde público en el barrio de Villa Urquiza. La intervención se despliega sobre un predio de origen ferroviario ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación terminal Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte. La obra abarcará una superficie total de más de 9.700 metros cuadrados de regeneración urbana, de los cuales 5.920 metros cuadrados serán destinados íntegramente a superficie verde, beneficiando directamente a más de 50 mil vecinos y usuarios del nodo de transporte.

Previo al inicio de los trabajos, un sector del terreno se encontraba ocupado por canchas de fútbol privadas que funcionaban con la concesión vencida, las cuales fueron desalojadas por la administración porteña. Desde el Ministerio de Espacio Público precisaron que esta acción se enmarca en el plan de recuperación de propiedades ocupadas de forma irregular, mediante el cual ya se restituyeron más de 970 inmuebles estatales en el ámbito porteño. Al respecto, el ministro Ignacio Baistrocchi señaló: "Con esta obra recuperamos un predio que estaba desaprovechado y lo ponemos a disposición del barrio, en un punto por donde pasan miles de personas todos los días".

Ya comenzaron los trabajos para el nuevo espacio verde en Villa Urquiza

Nueva plaza en Villa Urquiza: diseño, identidad ferroviaria y obras en el entorno

El proyecto arquitectónico del denominado Parque Ferroviario Urquiza fue concebido para generar continuidad paisajística con la contigua Plaza Casal —ubicada al otro lado de la avenida Triunvirato— para consolidar un amplio corredor ecológico. Asimismo, el trazado contempla la demolición de estructuras de hormigón obsoletas sobre la esquina de Roosevelt y Triunvirato, al tiempo que preservará elementos estructurales históricos del ferrocarril para mantener la identidad del predio.

Entre las mejoras técnicas y de infraestructura urbana planificadas se destacan:

Conectividad peatonal: Se integrarán senderos de vinculación directa entre la estación de subte Rosas, la estación de tren Villa Urquiza y el paso peatonal que conecta las calles Triunvirato y Bucarelli.

Equipamiento y seguridad: La intervención incluye la ampliación de veredas, la instalación de nuevo mobiliario urbano, zonas para actividades culturales y la colocación de 38 farolas peatonales de tecnología LED.

Sustentabilidad ambiental: Se plantarán nuevos árboles respetando la arboleda existente y se ejecutará un sistema de drenaje urbano para optimizar la absorción del agua de lluvia.

Ciudad de Buenos Aires avanza en la red de espacios verdes en otras comunas

El desarrollo en Villa Urquiza se suma a otras intervenciones que la Ciudad ejecuta para reducir el déficit de áreas verdes. Entre ellas se destaca la obra junto al Mercado de Pulgas, en el límite entre Colegiales y Palermo, donde se transforma un antiguo playón de estacionamiento en una plaza de 2.101 metros cuadrados.

A su vez, en el barrio de San Cristóbal se avanza sobre un histórico predio de 11.470 metros cuadrados ubicado entre Matheu, Pavón, Alberti y Constitución —donde funcionó un depósito y una antigua estación de tranvías—, consolidando una política de suma de superficie verde que el año pasado alcanzó el hito de inaugurar la primera plaza del barrio de Villa Santa Rita.