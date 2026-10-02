Morfy busca a una persona que salga a comer gratis para hacer reseñas de restaurantes

Morfy ofrece comida incluida y sueldo part time. La convocatoria ya recibió más de 10.000 postulaciones y seguirá abierta hasta el 15 de octubre.

"Estamos buscando un Mistery Shopper, básicamente alguien que quiera cobrar por salir a comer y hacer reseñas", el posteo fue de la app Morfy que ofrece descuentos para salir a comer, enseguida se viralizó y revolucionó las redes. El sueño de todos, ir a comer gratis a lugares lindos y encima ganar un sueldo.

La publicación apunta, básicamente, a encontrar una persona que quiera cobrar por salir a comer y escribir reseñas gastronómicas, un formato en el que Güerrín logró un récord mundial en Google Maps.

Los creadores de Morfy son Ignacio Caffa, Tomás Calvagna y Matías Tebele. Arrancaro en 2022 arrancaron y cuentan con 2 millones de usuarios y 1.500 restaurantes que cerraron acuerdos con promos y beneficios con la app.

Caffa contó a iProfesional: "Ofrecemos descuentos de entre 20 y 50% para ir a comer afuera. Tenemos acuerdos con bares y restaurantes en CABA y zona sur, el mes que viene llegamos a zona oeste y en tres meses a zona norte".

Morfy cuentan con 2 millones de usuarios y 1.500 restaurantes con promos y beneficios con la app.

El 22 de septiembre publicaron en redes la búsqueda de un Mistery Shopper y recibieron más de 10.000 solicitudes. Todavía hay tiempo para inscribirse, recién el 15 de octubre estará cerrada la posición.

"Es difícil controlar la experiencia en 1.500 comercios por eso decidimos contratar a alguien para que salga a comer tres veces por semana y nos cuente la experiencia. Necesitamos que nos pueda hacer un informe completo que nos sirva a nosotros y al dueño del restaurante. No queremos esperar que un usuario haga una mala review", explicó el dueño de Morfy.

Morfy busca Mistery Shopper: los requisitos para trabajar de salir a comer gratis

Lo necesario para ganar el puesto: "Necesitamos que sea una persona responsable, ordenada, que pueda acercase a distintos restaurantes y hacer un trabajo acorde, evaluar la ambientación, la atención, la gastronomía. No se necesita tener títulos, no hay requisito de edad, ni experiencia previa. En principio, buscamos una sola persona, pero nos gustaría tener gente para cada zona en la que estamos. La idea es que vaya a comer de incógnito al lugar que le pedimos y le decimos qué debe pedir de comida".

A los dueños de Morfy les llamaron la atención varias cosas, en primer lugar el aluvión de postulaciones y que muchos trabajan en empresas multinacionales, bancos, compañías financieras y quieren hacerse un tiempo para salir.

"Muchísima gente se ofreció para ir a comer gratis. Nosotros les dijimos que no, no queremos que sea un hobby, buscamos que sea un trabajo profesional. Algunos nos decían: ‘Mi trabajo soñado, lo hago pagando, imaginate si me pagan’. Muchos nos decían: ‘Dejaría mi trabajo por hacerlo’. Incluso se postuló gente que vive en otras provincias como Córdoba, Tucumán o Mendoza. Les dijimos que tenían que vivir en Buenos Aires y nos respondían que podían mudarse sin problema. Respuestas increíbles recibimos", detalló Caffa.

Cuánto paga Morfy a su evaluador de restaurantes de incógnito

Desde Morfy prefieren no decir cuál será el sueldo, pero explican que es un sueldo part time porque la persona sólo trabajaría tres días a la semana, mediodía. Lo asemejan más a un sueldo de un pasante.

Entre los postulante había influencers o gente que está acostumbrada a hacer reviews hasta en Google. La pregunta es tener ese tipo de experiencia da ventaja para ser Mistery Shopper: "Valoramos a las personas que ya se dedican a hacer reviews sin que se los paguen. Es un plus ni necesario ni excluyente. Seguimos recibiendo postulaciones. Una vez seleccionados primero tienen una charla telefónica para conocer al candidato, luego hay una charla virtual y la tercera reunión es con el líder del área. Todo el proceso es online".

Juan Caffa y Tomás Calvagna saben muy bien cómo hacer review porque son también socios en El club del bajón, una cuenta de IG que comenzó hace casi 10 años y gracias a sus reviews se convirtió en la comunidad de habla hispana más grande de Latinoamérica. Morfy nació para que los establecimientos gastronómicos puedan dar a conocer sus promociones para sumar clientes y llegó para ayudar a los usuarios a detectar buenas promos en restaurantes.

Los buscadores de nuevas experiencias gastronómicas tienen tiempo para inscribirse y conseguir uno de los trabajos más deseados. Pasear, salir y comer gratis, pero además recibir un sueldo.