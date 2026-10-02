Nueva vacuna protege a las aves de producción frente a tres enfermedades de alto impacto

Una nueva vacuna trivalente para aves combina protección contra Marek, Gumboro y una tercera enfermedad mediante una sola aplicación

La industria avícola incorporó una nueva alternativa para la prevención sanitaria de las aves mediante una vacuna vectorizada trivalente que combina protección frente a tres enfermedades en una sola aplicación. El desarrollo busca simplificar los programas de vacunación y ampliar la cobertura sanitaria desde las primeras etapas de vida de los animales.

La nueva tecnología se basa en la plataforma VAXXITEK® HVT+IBD, utilizada internacionalmente para la prevención de enfermedades que afectan a la producción avícola. A partir de esta plataforma fueron desarrolladas dos formulaciones que comparten protección frente a las enfermedades de Marek y Gumboro, y que incorporan además una tercera cobertura específica.

Una vacuna trivalente para simplificar la prevención

La vacunación constituye una de las herramientas utilizadas por la industria avícola para reducir el impacto de enfermedades infecciosas y sostener la salud de los lotes. En ese marco, la incorporación de varias protecciones dentro de una misma aplicación permite reducir la cantidad de intervenciones necesarias dentro de los programas sanitarios.

Las nuevas formulaciones fueron desarrolladas bajo el concepto de vacunas vectorizadas. Esta tecnología utiliza un virus vector como vehículo para incorporar información genética correspondiente a otros agentes infecciosos. De esta manera, el sistema inmunitario del ave puede reconocer determinadas proteínas del virus que se busca prevenir y desarrollar una respuesta frente a ellas.

Las dos alternativas comparten la protección contra Marek y Gumboro. La diferencia entre ambas se encuentra en la tercera enfermedad incluida. Una de las formulaciones incorpora protección frente a Newcastle, mientras que la otra está destinada a complementar la cobertura contra la laringotraqueítis infecciosa.

El desarrollo apunta a que los programas sanitarios puedan comenzar desde etapas tempranas del ciclo productivo y concentrar diferentes protecciones en una misma herramienta de vacunación.

La industria avícola incorpora una vacuna trivalente para proteger a las aves (foto oficial)

Protección frente a Marek, Gumboro y Newcastle

Una de las formulaciones combina la protección frente a las enfermedades de Marek y Gumboro con la correspondiente a Newcastle, una infección viral contagiosa que puede afectar a las aves y generar pérdidas productivas.

Para incorporar esta tercera protección se agregó a la vacuna original información genética del virus de Newcastle correspondiente a la proteína de fusión, conocida como proteína F. El objetivo es que el sistema inmunitario pueda identificar este componente viral y generar una respuesta defensiva ante una eventual exposición al agente infeccioso.

De acuerdo con los estudios presentados sobre esta formulación, la respuesta protectora comienza de manera temprana después de la vacunación. Los ensayos también evaluaron la protección frente a desafíos experimentales con el virus de Newcastle hasta los 84 días posteriores a la aplicación.

La incorporación de esta cobertura dentro de una vacuna que también contempla Marek y Gumboro permite concentrar tres objetivos sanitarios en una misma aplicación, en lugar de recurrir a intervenciones separadas para cada enfermedad.

La alternativa para prevenir la laringotraqueítis

La segunda formulación utiliza la misma plataforma tecnológica, pero reemplaza la protección contra Newcastle por una cobertura frente a la laringotraqueítis infecciosa.

Esta enfermedad viral afecta principalmente al sistema respiratorio de las aves y puede generar consecuencias sanitarias dentro de los lotes. La vacuna incorpora información genética de una proteína característica del virus responsable de la enfermedad, denominada gD.

A partir de esa información genética, el sistema inmunitario recibe los elementos necesarios para reconocer la proteína y desarrollar una respuesta frente al agente infeccioso.

De esta forma, la formulación combina en una misma aplicación las protecciones contra Marek, Gumboro y laringotraqueítis infecciosa. La elección entre ambas alternativas depende de los desafíos sanitarios contemplados en cada programa de producción y de las necesidades de cada sistema avícola.

Por qué la inmunidad temprana es relevante

La prevención de enfermedades comienza antes de que los agentes infecciosos generen signos clínicos en las aves. Uno de los aspectos considerados dentro de los programas sanitarios es la evolución de la inmunidad materna durante las primeras semanas de vida.

Los anticuerpos transferidos por las aves reproductoras brindan protección inicial a los pollitos. Sin embargo, esa inmunidad disminuye con el paso del tiempo. Esta transición puede generar un período en el que las aves jóvenes sean más susceptibles a determinados agentes infecciosos.

Por ese motivo, la vacunación temprana forma parte de las estrategias utilizadas para establecer una respuesta inmunitaria antes de que las aves atraviesen etapas de mayor exposición a los patógenos.

El enfoque preventivo busca actuar sobre la inmunidad del lote antes de que aparezcan las enfermedades. La finalidad es reducir las posibilidades de que las infecciones comprometan la salud de las aves y afecten indicadores productivos.

El Dr. Pablo Fioretti, médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en avicultura y gerente técnico de Boehringer Ingelheim, señaló: "La prevención es la inversión más inteligente, por eso el fortalecimiento del sistema inmunológico es determinante. Queremos destacar nuestro firme compromiso con la investigación y el desarrollo biotecnológico que le permite a la industria avícola enfrentar y controlar los nuevos desafíos sanitarios".

El impacto de las enfermedades inmunosupresoras

Dentro de las enfermedades contempladas por las nuevas formulaciones, Gumboro y Marek tienen características asociadas con el sistema inmunitario de las aves.

La enfermedad de Gumboro, también conocida como enfermedad infecciosa de la bolsa, puede provocar inmunosupresión y afectar el desarrollo de las aves. Entre sus consecuencias se encuentran retrasos en el crecimiento y una disminución del rendimiento productivo del lote.

Marek, por su parte, es una enfermedad viral contagiosa que puede provocar diferentes signos clínicos y afectar la respuesta inmunitaria. Su presencia dentro de una población avícola puede generar consecuencias sanitarias y productivas.

El impacto económico asociado a estas enfermedades también es considerado por la industria. Según las estimaciones citadas en el marco de la presentación de esta tecnología, la enfermedad de Marek representa un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales para la industria avícola mundial.

La prevención de estas enfermedades forma parte de los programas destinados a reducir la circulación de agentes infecciosos y sostener las condiciones sanitarias de los lotes.

Vacunación desde la planta de incubación

Una de las características de estas alternativas es la posibilidad de incorporarlas a los programas de vacunación realizados desde la planta de incubación.

La planta de incubación ocupa un lugar dentro de la cadena productiva avícola porque permite realizar determinadas intervenciones antes de que las aves lleguen a las granjas. Entre ellas se encuentra la vacunación in ovo, un procedimiento mediante el cual la vacuna se administra al embrión durante el desarrollo dentro del huevo.

Este mecanismo permite comenzar el proceso de inmunización antes de la eclosión. La aplicación temprana también facilita la estandarización de determinados procedimientos sanitarios, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de aves.

"La vacunación de embriones (in ovo) implica que la inmunidad comienza antes de la eclosión. No hay una ventana inmunológica que incremente el riesgo de la salud de la parvada", explicó Fioretti.

La posibilidad de administrar las formulaciones desde la planta de incubación se integra con el objetivo de establecer una protección temprana y reducir la cantidad de aplicaciones que deben realizarse posteriormente.

Cómo funciona la plataforma de vacunas vectorizadas

La tecnología utilizada para estas formulaciones se apoya en un virus vector que actúa como vehículo para transportar información genética. En este caso, la plataforma VAXXITEK® HVT+IBD utiliza el herpesvirus de los pavos, conocido como HVT, como vector.

Sobre esa plataforma se incorporan elementos genéticos destinados a generar respuestas inmunitarias frente a distintos agentes infecciosos. El mecanismo permite combinar protecciones sin recurrir necesariamente a una vacuna independiente para cada enfermedad.

En las nuevas formulaciones, la base compartida contempla Marek y Gumboro. A esa protección se agrega información relacionada con Newcastle o con laringotraqueítis infecciosa, según la presentación.

El desarrollo forma parte de una estrategia de prevención que busca adaptar las herramientas de vacunación a las necesidades sanitarias de la producción avícola.

Una plataforma utilizada en distintos mercados

La plataforma VAXXITEK® HVT+IBD cuenta con presencia internacional y, de acuerdo con la información proporcionada sobre el desarrollo, fue utilizada para proteger a más de 100.000 millones de aves.

Además, se encuentra disponible en más de 75 países, lo que refleja la escala de utilización de esta plataforma dentro de la industria avícola internacional.

Las nuevas formulaciones trivalentes amplían las posibilidades de aplicación de esta tecnología al incorporar una tercera protección sanitaria sobre la base compartida de Marek y Gumboro.

Para los programas de prevención, la elección de una formulación u otra permite contemplar diferentes desafíos epidemiológicos. La alternativa con Newcastle incorpora la proteína de fusión del virus, mientras que la formulación destinada a laringotraqueítis utiliza información genética correspondiente a la proteína gD.

En ambos casos, el objetivo es generar una respuesta inmunitaria frente a las enfermedades contempladas desde las primeras etapas de vida.

La incorporación de vacunas vectorizadas trivalentes plantea así una modificación en la organización de los programas sanitarios, al reunir tres protecciones en una misma aplicación y permitir su administración desde la planta de incubación, incluso mediante vacunación in ovo.

El desarrollo se integra dentro de un enfoque preventivo que prioriza el establecimiento temprano de la inmunidad y el manejo sanitario de los lotes antes de la aparición de enfermedades. La plataforma utilizada permite combinar diferentes coberturas y adaptar las formulaciones a distintos escenarios de producción avícola.