Qué gremio pagará un bono de más de $2,2 millones el próximo mes

Uno de los pagos extraordinarios más importantes del calendario gremial tendrá lugar dentro de pocas semanas, con la acreditación del bono

El calendario laboral y salarial del último trimestre del año contempla una de las asignaciones extraordinarias más abultadas del mercado de trabajo argentino. En el marco de los acuerdos paritarios alcanzados por la Asociación Bancaria y las cámaras del sector financiero, los empleados de bancos de todo el país percibirán el próximo mes una compensación especial cuyo monto mínimo se ubicó en $2.233.175. La asignación se hace efectiva todos los años en conmemoración del Día del Bancario y se liquida en función de la escala salarial y la categoría de cada trabajador.

El valor de esta asignación de referencia se ajusta de forma periódica mediante el mecanismo de seguimiento de la inflación (IPC) acordado en las paritarias de la actividad. Tras las últimas actualizaciones del esquema de haberes, la cifra base garantizada para la categoría inicial pasó la barrera de los 2,2 millones de pesos, incrementándose de forma proporcional para el personal de mayor antigüedad o con adicionales por función (como fallas de caja o títulos específicos). A su vez, para el haber mensual habitual del sector, el ingreso mínimo garantizado compuesto por el salario básico más la participación en las ganancias ya supera los $2,5 millones.

Feriado bancario en noviembre: cinco días consecutivos sin atención presencial en los bancos

La acreditación de este beneficio coincide con un esquema de atención bancaria inédito a nivel nacional. La conmemoración del Día del Bancario tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay actividad financiera en el país. Sin embargo, a este feriado sectorial se le sumará una secuencia de jornadas sin atención presencial dispuesta por las autoridades nacionales:

Viernes 6 de noviembre: Feriado bancario por la celebración del Día del Bancario.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: Fin de semana habitual sin actividad en sucursales.

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo (Decreto 1103/2026) con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Martes 10 de noviembre: Feriado bancario extraordinario en todo el país oficializado por el Banco Central (Comunicación "A" 8487) para facilitar los operativos de seguridad y logística durante la estadía del pontífice.

Funcionamiento de los servicios financieros durante los feriados bancarios de noviembre

De esta manera, las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, retomando la atención habitual en mostrador el miércoles 11.

A pesar de la suspensión de la atención presencial en las entidades, la autoridad monetaria y los bancos recordaron que durante las cinco jornadas continuadas funcionarán con normalidad los canales electrónicos y digitales. Los usuarios podrán operar mediante homebanking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, transferencias inmediatas y cajeros automáticos, además de disponer del retiro de efectivo en comercios y cadenas de supermercados adheridas.