El anuncio del Reino Unido respecto de la explotación de hidrocarburos en Islas Malvinas

En medio de las tensiones, desde el gobierno británico informaron que deberán autorizar ellos las licencias para la explotación de petróleo y gas

El gobierno del Reino Unido ratificó una nueva medida institucional vinculada a la exploración y explotación de recursos energéticos en las Islas Malvinas. A través de una comunicación formal enviada al Parlamento británico, la administración del primer ministro anunció que las licencias concedidas a empresas petroleras para operar en el archipiélago deberán contar a partir de ahora con la autorización final del secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, cargo que actualmente ocupa Edward Miliband. La notificación fue elevada a la Cámara de los Lores por el subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, tras haber sido presentada con anterioridad ante la Cámara de los Comunes.

En el escrito parlamentario se detalló que, si bien la administración local de las islas conserva las competencias técnicas, regulatorias y ambientales sobre los proyectos hidrocarburíferos, toda nueva licencia comercial requerirá indefectiblemente el aval político de Londres. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores británico argumentaron la decisión bajo el postulado de que los habitantes del archipiélago poseen derecho a desarrollar sus recursos naturales en el marco del principio de autodeterminación, reafirmando la posición del Reino Unido sobre el territorio austral.

La determinación británica se da en un contexto de crecientes advertencias y acciones legales impulsadas por la República Argentina para sancionar el avance de la actividad extractiva sin aval soberano. El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra más de 60 compañías de origen británico e israelí por la presunta violación de la Ley de Hidrocarburos (N° 26.659), la cual penaliza las operaciones no autorizadas en la plataforma continental argentina. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei volvió a convocar al Reino Unido a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

A pesar del endurecimiento de los controles y del reclamo diplomático argentino, la petrolera británica Rockhopper Exploration —principal impulsora del megaproyecto extractivo Sea Lion— confirmó que mantiene sin alteraciones sus planes operativos. La compañía sostuvo que las sanciones aplicadas por la Argentina solo generaron un período de mayor atención política y mediática, pero aseguró que prevé iniciar la extracción formal de crudo en la cuenca norte de las Malvinas durante el primer trimestre de 2028.