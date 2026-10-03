Marcado crecimiento de la producción y el consumo de leche en lo que va de 2026

La cadena láctea argentina atraviesa una consolidada fase de expansión productiva y comercial en lo que va del año. De acuerdo con el último relevamiento elaborado por la Dirección Nacional de Lechería y difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, la producción nacional de leche alcanzó un incremento del 4,5% interanual durante los primeros ocho meses de 2026. Este avance permitió acumular un volumen total de 7.515 millones de litros, impulsado principalmente por condiciones climáticas favorables en las principales cuencas tamberas y un proceso continuo de tecnificación en los establecimientos productivos.

La dinámica positiva del sector se reflejó de manera simultánea en el mercado interno, donde el consumo de productos lácteos registró un crecimiento acumulado del 4,2% en el período comprendido entre enero y agosto. Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la combinación de estabilidad macroeconómica, previsibilidad en los costos de insumos y el sostenimiento de la demanda interna permitieron dinamizar el abastecimiento del circuito comercial minorista en todo el país.

En el frente externo, los mercados internacionales de exportación mantuvieron un comportamiento altamente traccionador para la industria láctea nacional. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, los despachos al exterior alcanzaron los 2.086 millones de litros de leche equivalentes, lo que representó un aporte de divisas de 1.130 millones de dólares para la economía argentina. El volumen de envíos estuvo concentrado fundamentalmente en cuatro destinos clave: Brasil, Argelia, Chile y China, consolidando el equilibrio entre los tres vértices estratégicos de la cadena: la producción primaria, la demanda doméstica y las ventas internacionales.