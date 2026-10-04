La estación clave del subte porteño que vuelve a funcionar desde este lunes tras meses

Luego de varias semanas de inactividad por obras de renovación, desde este lunes 5 de octubre reabre una de las estaciones de la Línea D

El sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires suma una importante novedad para la movilidad de miles de pasajeros diarios. En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por la gestión porteña a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), este lunes 5 de octubre reabre la estación Tribunales de la Línea D. La parada volvió a quedar operativa tras someterse a una puesta en valor profunda orientada a mejorar la circulación, la seguridad y el confort del espacio.

Al respecto, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el alcance del plan integral de infraestructura para el subterráneo: "Estamos llevando adelante una transformación histórica en el Subte. Para el año que viene, proyectamos la inversión más grande de los últimos 20 años con la Línea F, la renovación de los trenes en las líneas A, B y C, la puesta en valor de estaciones y obras claves para modernizar la infraestructura". Por su parte, el presidente de SBASE, Javier Ibañez, remarcó que las obras apuntan a modernizar estaciones históricas inauguradas antes de 1945, adaptándolas a las necesidades actuales sin descuidar su valor patrimonial.

Subte Línea D: detalles de la obra en estación Tribunales y los accesos habilitados

Intervención edilicia: Los trabajos comprendieron impermeabilización mediante inyecciones y tratamiento de juntas, colocación de nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos para prevenir filtraciones, recambio de pisos, instalación de iluminación LED, renovación de señalética e incorporación de sistema Braille en pasamanos.

Los trabajos comprendieron impermeabilización mediante inyecciones y tratamiento de juntas, colocación de nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos para prevenir filtraciones, recambio de pisos, instalación de iluminación LED, renovación de señalética e incorporación de sistema Braille en pasamanos. Mobiliario y confort: Se renovaron las instalaciones del andén central, vestíbulos, escaleras y accesos con la incorporación de nuevos bancos, cestos de basura y apoyos isquiáticos.

Se renovaron las instalaciones del andén central, vestíbulos, escaleras y accesos con la incorporación de nuevos bancos, cestos de basura y apoyos isquiáticos. Restauración patrimonial: Por tratarse de una estación declarada patrimonio histórico, un equipo de profesionales capacitados intervino en la restauración de los murales ubicados en los tímpanos, bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección de Patrimonio de la Ciudad.

Por tratarse de una estación declarada patrimonio histórico, un equipo de profesionales capacitados intervino en la restauración de los murales ubicados en los tímpanos, bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección de Patrimonio de la Ciudad. Accesos disponibles: Debido a que las obras continuarán en el vestíbulo sobre la calle Talcahuano, dichos accesos permanecerán cerrados de forma momentánea. Los usuarios deberán ingresar y egresar únicamente por Lavalle 1245 y Libertad 540.

Qué otras estaciones de Subte permanecen cerradas por obras

Con la reapertura de Tribunales, la Ciudad ya contabiliza 21 estaciones puestas en valor dentro de la red. No obstante, el esquema de obras continúa activo en diferentes trazas del subte: