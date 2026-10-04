Becas Movilidad 2026: quiénes pueden anotarse en el segundo llamado por $1,5 y 3 millones

El Fondo Nacional de las Artes abrió un nuevo período de inscripción para fomentar el crecimiento de artistas y agentes culturales

El Fondo Nacional de las Artes oficializó el lanzamiento de la segunda convocatoria de las Becas de Movilidad 2026, una iniciativa orientada a impulsar la circulación, visibilidad y fomento de creadores y gestores culturales en eventos estratégicos a nivel nacional e internacional. El programa otorga asistencia financiera directa para facilitar la asistencia a ferias, mercados, festivales, congresos, foros y otros encuentros del sector que resulten de relevancia para la proyección y el desarrollo profesional de sus participantes.

El beneficio financiero podrá destinarse a cubrir de forma total o parcial los costos logísticos derivados del traslado y la estadía, tales como pasajes aéreos o terrestres, hospedaje, viáticos diarios y fletes para el transporte de obras, objetos o equipamiento técnico.

Becas de Movilidad del FNA: montos, categorías y modalidades de postulación

La convocatoria contempla dos categorías de financiamiento según el destino geográfico del evento proyectado:

Movilidad dentro del país: Aportes de hasta $1.500.000.

Movilidad en el exterior: Aportes de hasta $3.000.000.

Ambas líneas de financiamiento se estructuran en cuatro modalidades de participación: presencia en ferias y mercados; participación en festivales; asistencia a congresos y foros; y participación en otros eventos artísticos o culturales. Cada solicitante podrá aplicar en una única categoría y modalidad. En el caso de los proyectos colectivos o grupales, el organismo otorgará un cupo máximo de hasta cuatro becas individuales por grupo.

Movilidad 2026: destinatarios, disciplinas y requisitos para la inscripción

La beca está dirigida a artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores, investigadores y gestores culturales, tanto argentinos como extranjeros que cuenten con residencia legal en el país. El abanico de disciplinas contempladas incluye Artes Escénicas, Artesanías, Artes Visuales, Arte y Tecnología, Arquitectura y Patrimonio, Audiovisuales, Diseño, Gestión Cultural, Letras y Música.

Para formalizar la solicitud de inscripción, los postulantes deben presentar de manera obligatoria una acreditación fehaciente que constate su participación confirmada en el evento de destino (como cartas de invitación, correos de cuentas oficiales, preacreditaciones o comprobantes de inscripción). La convocatoria está dirigida a financiar la participación en eventos artísticos y culturales que se desarrollen entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2027.

Quedan excluidos de esta segunda edición los beneficiarios que hayan obtenido la Beca Movilidad en el primer llamado de 2026, el personal de la Secretaría de Cultura de la Nación y del FNA, familiares del Directorio, y aquellos ganadores de ediciones anteriores que mantengan compromisos o rendiciones pendientes con el organismo. Todas las solicitudes y la presentación de documentación se gestionan a través de la plataforma digital oficial del Fondo Nacional de las Artes.