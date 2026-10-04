El Tren Sarmiento no funcionará por cuatro días seguidos por obras en todos los ramales

Trenes Argentinos indicó que la medida tiene que ver con obras indispensables para la seguridad operacional: será a partir del fin de semana

La empresa estatal Trenes Argentinos anunció que la línea Sarmiento suspenderá por completo su prestación de servicios en todos sus ramales eléctricos y diésel desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive. La medida obedece a la ejecución de obras simultáneas de señalamiento, infraestructura de vías e intervenciones edilicias indispensables para la seguridad operacional del tendido, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional. Teniendo en cuenta que el lunes 12 será feriado nacional, el servicio quedará interrumpido solo un día hábil.

El eje central del operativo consiste en la actualización integral de la mesa de mando de señales de la estación Haedo. Este centro neurálgico, que cuenta con más de 40 años de antigüedad, administra el paso por cuatro vías, el enlace con el depósito de locomotoras y las conexiones con las trazas de las líneas San Martín y Roca. Por la complejidad técnica y las pruebas de seguridad requeridas, la empresa necesita una ventana extendida de cuatro días para concretar su reemplazo y sumarlo a las mesas ya renovadas en Castelar y Moreno.

Tren Sarmiento no funcionará de sábado a martes por obras

Renovación de señalamiento y sistemas: Modernización integral de la mesa de mando de Haedo, renovación de señales en el tramo Liniers-Villa Luro, reemplazo de aparatos de vía en Caballito y tareas electromecánicas en el paso a nivel Rojas.

Intervenciones de vía en Once y Castelar: Renovación de la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once, mejoras eléctricas en la subestación Castelar y restauración del tendido en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

Renovación de la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once, mejoras eléctricas en la subestación Castelar y restauración del tendido en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua. Obras civiles en estaciones y pasos a nivel: Remodelación del andén central de Ramos Mejía, andén 2 de Morón y andén central de Ciudadela. En paralelo, AUSA renovará la vía cuarta y realizará trabajos pluviales en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen, mientras que se reacondicionará el paso a nivel Goya.

Remodelación del andén central de Ramos Mejía, andén 2 de Morón y andén central de Ciudadela. En paralelo, AUSA renovará la vía cuarta y realizará trabajos pluviales en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen, mientras que se reacondicionará el paso a nivel Goya. Mantenimiento integral en ramales: Trabajos de desmalezado, limpieza de plataformas y mantenimiento de zona de vías en todas las estaciones del corredor eléctrico Once-Moreno y en las trazas diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Las Heras (actualmente limitado).

Obras en el Sarmiento: cuándo se reanuda el servicio ferroviario

Desde la operadora precisaron que el miércoles 14 de octubre los trenes volverán a circular con sus cronogramas habituales en todos sus recorridos. No obstante, advirtieron que la realización de las obras queda sujeta a condiciones climáticas favorables, por lo que recomendaron a los usuarios verificar el estado del servicio a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos.