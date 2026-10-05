Súper Niño: qué seguro conviene contratar para proteger el auto y la casa

El fenómeno de El Niño 2026-2027 ya no es solo una advertencia climática y se convirtió en un factor a considerar para evitar pérdidas patrimoniales

El fenómeno de El Niño 2026-2027 ya dejó de ser solamente una advertencia climática y pasó a convertirse en un factor que conviene tener en cuenta al revisar los seguros del hogar y del auto.

Si bien hay un buen número de daños cubiertos que no son conocidos en las pólizas para el hogar, hay otros como los que puede ocasionar el Super Niño que no están contemplados.

En tal sentido, el Servicio Meteorlógico Nacional dio a conocer su pronóstico climático trimestral para los meses de octubre, noviembre y diciembre, anticipando un comportamiento del tiempo que se apartará de las medias históricas en gran parte de la Argentina, pues prevé un escenario particular caracterizado por un aumento en la frecuencia de precipitaciones y marcas térmicas moderadas en la franja central del territorio.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial insta a preparase para El Niño, también anticipa que el fenómeno podría intensificarse hasta alcanzar una intensidad muy fuerte hacia fin de año y que sus efectos pueden prolongarse hasta comienzos de 2027, con cambios importantes en los patrones de precipitaciones y temperaturas, con mayor riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo.

Por eso, para los propietarios de un auto o una vivienda, la pregunta concreta no es solamente cuánto cuesta el seguro, sino qué riesgos climáticos están realmente cubiertos, cuáles tienen límites, cuáles requieren un adicional y qué franquicia queda a cargo del asegurado.

De hecho, para una familia, deberían tenerse en cuenta varios riesgos materiales, como por ejemplo: inundación, ingreso de agua, granizo, caída de árboles, rotura de vidrios, daños en techos, problemas eléctricos y deterioro de muebles y electrodomésticos.

Auto: el seguro contra terceros no alcanza

El primer punto que debe revisar quien tiene un automóvil es qué tipo de póliza posee, pues por ejemplo, la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil protege frente a los daños que el conductor provoca a terceros, pero no cubre los daños climáticos sufridos por el propio vehículo, por lo que un auto asegurado con esta póliza puede quedar sin protección frente a una inundación, una granizada o la caída de una rama sobre el vehículo.

En cambio, las alternativas de Terceros Completo, Terceros Completo con Granizo y Todo Riesgo pueden incorporar protección frente a estos fenómenos, aunque las condiciones cambian considerablemente entre compañías, pero el punto más importante es no quedarse con el nombre comercial de la póliza. Hay que mirar específicamente las cláusulas de granizo, inundación, daños parciales, destrucción total, límites y franquicias.

Qué ofrecen las principales compañías

En Sancor Seguros, por ejemplo, el Todo Riesgo incluye granizo e inundación y la compañía informa que esos daños parciales o totales se cubren sin límites ni deducibles, de acuerdo con las condiciones publicadas.

La Caja también ofrece una alternativa particularmente orientada a este escenario: su Todo Riesgo contempla daños parciales por granizo, inundación, desbordamiento, tornado, huracán y ciclón, entre otros fenómenos, sin franquicia para esos eventos, según las condiciones contractuales.

En Allianz, el esquema es diferente. Granizo e inundación pueden aparecer como cobertura adicional, con costo, límite y franquicia dependiendo de la alternativa elegida. En Todo Riesgo, la compañía informa una cobertura más amplia, aunque también sujeta a las condiciones particulares de la póliza.

Mercantil Andina ofrece Terceros Completo Premium con daños parciales al amparo del robo total, granizo e inundación, mientras que en Todo Riesgo suma una cobertura más amplia de daños parciales.

En ATM, la documentación vigente para 2026 contempla daños parciales por granizo e inundación hasta la suma asegurada en determinadas alternativas. En sus coberturas Todo Riesgo también aparecen franquicias diferenciadas según el plan.

¿Terceros Completo o Todo Riesgo?

Para quien busca proteger específicamente el vehículo ante una temporada de tormentas, la comparación no debería hacerse solamente por precio. En tal sentido, un Terceros Completo con granizo e inundación puede ser suficiente para quien quiere cubrir principalmente los riesgos climáticos, robo e incendio, pero no necesariamente los daños parciales derivados de un accidente, en tanto que el Todo Riesgo agrega normalmente los daños parciales por accidente, aunque aparece la franquicia, es decir, una parte del costo que queda a cargo del propietario.

Por ejemplo, si una reparación cuesta $4 millones y la franquicia establecida es de $500.000, el asegurado deberá afrontar esos $500.000 y la compañía cubrirá el resto, siempre que el siniestro esté comprendido en la póliza. Por eso, una póliza barata con una franquicia muy elevada puede terminar siendo menos conveniente frente a un siniestro importante, mientras que una cobertura más cara pero con menor franquicia puede reducir el desembolso posterior.

Casa: hay que mirar mucho más que incendio y robo

En el caso de una vivienda, el error más frecuente es pensar que tener un seguro de hogar significa automáticamente estar protegido contra una inundación, ya que el clásico Combinado Familiar puede incluir incendio, robo, responsabilidad civil, daños por agua y distintos fenómenos naturales, pero cada cobertura tiene sus propias condiciones. Es por ello que si se quieren tomar precauciones para enfrentar una temporada de tormentas fuertes, hay que revisar al menos seis conceptos:

Granizo. Es especialmente importante para techos, ventanas, persianas, cerramientos y otros elementos expuestos.

Huracán, vendaval, ciclón y tornado. Son coberturas diferentes de la simple lluvia y deben aparecer expresamente contempladas.

Daños por agua. Pueden referirse a filtraciones, roturas de cañerías, tanques, bombas o instalaciones internas.

Inundación. Es fundamental diferenciar el daño provocado por una cañería rota dentro de la casa del agua que ingresa desde el exterior por una inundación.

Caída de árboles y objetos. Puede generar daños importantes en techos, vehículos y construcciones.

Contenido. No alcanza con asegurar el edificio. También hay que establecer correctamente la suma asegurada para muebles, electrodomésticos, computadoras, televisores y otros bienes.

Qué ofrecen las aseguradoras para el hogar

Allianz ofrece una cobertura de hogar que contempla, según el plan, incendio de edificio y contenido, eventos de la naturaleza como huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo, daños por agua, cristales, responsabilidad civil, electrodomésticos, robo y asistencia domiciliaria.

Chubb ofrece un Combinado Familiar que incluye daños al inmueble y bienes muebles por incendio, rayo, explosión, humo, granizo, huracán, tifón, tornado, ciclón o vendaval, además de sublímites específicos para inundación, inhabitabilidad y otros conceptos. También permite incorporar daños por agua y protección de electrodomésticos.

Zurich incluye entre las alternativas de hogar incendio, responsabilidad civil, robo, huracán, vendaval, ciclón y tornado, granizo, daños por agua al contenido, cristales y protección de electrodomésticos. También ofrece asistencia ante pérdidas de agua, electricidad, gas y destapaciones.

Sancor Seguros, mediante su cobertura Hogar Premium, contempla incendio de edificio y contenido, incluyendo huracán, ciclón y tornado, además de granizo, cristales, robo y responsabilidad civil.

Mercantil Andina ofrece daños por agua al edificio y contenido, además de granizo y daños por huracán, vendaval, ciclón y tornado. La cobertura por agua contempla filtraciones, derrames, desbordes o escapes derivados de problemas en instalaciones destinadas a contener o distribuir agua.

En Federación Patronal, las condiciones del Combinado Familiar contemplan coberturas específicas para granizo y para fenómenos como huracán, vendaval, ciclón y tornado, incluyendo determinados daños provocados por la lluvia que ingresa al inmueble como consecuencia directa de esos eventos. También contempla determinados daños producidos por caída de árboles u otros objetos a raíz del fenómeno atmosférico.

La diferencia clave: inundación no es lo mismo que daño por agua

Este es probablemente uno de los puntos más importantes antes de contratar, pues una póliza puede cubrir daños por agua provocados por la rotura de una cañería interna, pero no necesariamente cubrir el ingreso de agua desde la calle, un río, un arroyo o una inundación.

Mercantil Andina, por ejemplo, diferencia expresamente los daños por agua al edificio y contenido de otras coberturas específicas, mientras que en el caso de un consorcio contempla expresamente una cobertura para inundación provocada por agua proveniente del exterior.

Por eso, para una vivienda ubicada en una zona con antecedentes de anegamientos, la palabra "agua" dentro de la póliza no es suficiente. Hay que preguntar expresamente: ¿cubre inundación por ingreso de agua desde el exterior? ¿Cuál es el límite? ¿Tiene franquicia? ¿Cubre edificio y contenido?

Qué pasa si cae un árbol sobre la casa o el auto

Las tormentas fuertes pueden combinar lluvia, ráfagas y caída de árboles. En el seguro de hogar, algunas pólizas contemplan los daños provocados por la caída de árboles cuando el fenómeno meteorológico es la causa directa. Federación Patronal, por ejemplo, contempla este supuesto dentro de su cobertura vinculada con huracán, vendaval, ciclón o tornado, con las condiciones y exclusiones previstas contractualmente.

Para el auto, en cambio, la situación depende de la cobertura contratada. El seguro contra terceros no cubre el daño propio. Un Todo Riesgo o determinadas coberturas de casco pueden responder frente a daños parciales, pero hay que verificar las condiciones particulares. En otras palabras, el seguro se debe revisar antes de que llegue la tormenta y no después de que el agua haya entrado en la casa o el granizo haya destruido el auto.

El chequeo que conviene hacer ahora

Para el auto, conviene revisar si la póliza incluye granizo, inundación, caída de objetos, daños parciales, cristales y cuál es la franquicia. También hay que comprobar la suma asegurada y si existe cláusula de ajuste o mecanismo de actualización del valor del vehículo. La SSN señala que la cláusula de ajuste se utiliza cuando la suma asegurada queda por debajo del valor del bien y establece mecanismos específicos para esos casos.

Para la casa, hay que controlar el valor asegurado del edificio, el contenido, granizo, vendaval, tornado, huracán, daños por agua, inundación, cristales, responsabilidad civil y asistencia domiciliaria.

Y para quienes viven en zonas de riesgo, hay una pregunta adicional que puede ahorrar mucho dinero: si entra agua desde la calle, ¿la póliza paga o considera que se trata de un riesgo excluido? Ese dato puede ser más importante que la diferencia de precio entre dos seguros.

Según Máximo Medina, Managing Partner de Ten Broking, "Un Súper Niño trae más lluvias, tormentas fuertes, granizo y anegamientos, sobre todo en el Litoral, el NEA y el área metropolitana".

En su opinión, lo primero es revisar qué dice la póliza que ya tenemos, porque muchas coberturas básicas dejan afuera justamente estos eventos. En autos, la opción más completa es un todo riesgo con franquicia, que cubre los daños propios sin importar el origen, pero si se busca algo más económico, el piso razonable es un terceros completo que incluya granizo e inundación, pero hay que fijarse bien, porque en muchos casos el granizo tiene tope o franquicia y la inundación parcial está excluida", agrega Medina.

Debe tenerse en cuenta que un auto anegado puede ser pérdida total, y sin esa cobertura el costo corre por cuenta del dueño, en tanto que en hogar, conviene, según Medina, un seguro integral que, además de incendio, sume daños por agua, granizo, vendaval o huracán, cristales y daños eléctricos por sobretensión, que son muy frecuentes con tormentas.

"También suma la responsabilidad civil, por ejemplo si un árbol o una medianera del jardín cae sobre la propiedad de un vecino y en el caso del agro, la prioridad son los cultivos de fina, como trigo y cebada, que llegan a la cosecha justo en plena temporada de tormentas", agrega Medina.

En su opinión, "conviene asegurarlos ya contra granizo, con los adicionales de viento y, donde esté disponible, exceso de lluvia, pero no hay que esperar a ver el pronóstico: las pólizas tienen un período de carencia y una tormenta en las semanas previas a la cosecha puede llevarse buena parte del rinde"

Pero el punto más importante es la suma asegurada, ya que con la inflación, muchas pólizas quedaron desactualizadas y, ante un siniestro, la compañía indemniza en proporción a lo asegurado, por lo que según el ejecutivo, "el infraseguro es hoy el error más común y el más caro, es por ello que aconseja revisar la póliza con el productor antes de que empiece la temporada de tormentas, no después."

En síntesis, el escenario climático previsto para los próximos meses hace razonable revisar las pólizas, pero no porque exista certeza de que cada vivienda o cada auto vaya a sufrir una inundación. El SMN y la OMM hablan de un El Niño fuerte o muy fuerte y de una mayor probabilidad de determinados eventos extremos, no de que todas las tormentas vayan a ser extraordinarias.

Para el auto, la protección mínima contra terceros no alcanza: quienes quieran cubrir granizo e inundación deben verificar que esos riesgos estén expresamente incluidos. Para la vivienda, el punto crítico es diferenciar daños por agua internos de inundación proveniente del exterior, además de revisar granizo, viento, caída de árboles y contenido.

Y antes de elegir una póliza, más que mirar solamente la cuota mensual, conviene comparar cobertura efectiva, límites, franquicia, suma asegurada, exclusiones y procedimiento de denuncia. En una tormenta severa, esa diferencia puede determinar si el seguro realmente funciona como protección patrimonial o si el propietario termina pagando buena parte de la reparación de su bolsillo.