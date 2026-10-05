A partir de la apertura del concurso, la ley prohíbe a la empresa pagar deudas por fuera del proceso. Eso incluye el reembolso de pasajes

Se sugiere impugnar cargos ante tarjetas de crédito y reunir toda la documentación de los pasajes.

Después de casi dos meses sin volar, la aerolínea low cost Flybondi se presentó este lunes en concurso preventivo de acreedores y muchos pasajeros que habían adquirido boletos se preguntan por estas horas si podrán recuperar el dinero gastado y cómo.

El concurso preventivo está regulado por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y no significa el cierre de la empresa. Es un proceso judicial en el que una compañía en crisis negocia con todos sus acreedores a la vez para reestructurar sus deudas y evitar la quiebra.

Mientras tanto, la empresa sigue existiendo y puede seguir operando, bajo la vigilancia de un síndico designado por el juzgado.

Qué deben hacer los pasajeros de Flybondi

Julieta M. Rojas, abogada especialista en consumo y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, explicó que "para el pasajero, lo central es que las deudas anteriores a la presentación quedan congeladas, y eso incluye los reembolsos de vuelos cancelados".

"A partir de la apertura del concurso, la ley le prohíbe a la empresa pagar esas deudas por fuera del proceso, porque estaría favoreciendo a un acreedor sobre los demás. Aunque Flybondi quisiera devolverle el dinero a un pasajero en particular, ya no podría hacerlo", sostuvo la letrada.

Rojas afirmó que "el pasajero que no recibió su reembolso pasa a ser acreedor de la empresa y para cobrar, tiene que presentarse ante el síndico y verificar su crédito dentro del plazo que fije el juez en la resolución de apertura del concurso".

Por su parte, Martín Petasne, también especialista en consumo, indicó que al abrirse el concurso la empresa "logra paralizar todos los reclamos que le están haciendo individualmente a través de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC)" y aseguró que son miles de pasajeros los que están solicitando reembolsos de vuelos cancelados.

Entonces, se puede dar la situación de que, por ejemplo, un usuario pida que le devuelvan el dinero abonado por un vuelo a Tucumán que se canceló o nunca se realizó y que la compañía ofrezca pagarlo, pero con una quita del 30%, dentro de varios meses y en cuotas.

Petasne aseguró que los consumidores son "acreedores quirografarios", es decir, comunes y sin privilegio, y para cobrar quedan por detrás de empresas que le suministraban a la compañía aérea servicios esenciales tales como alimentos y seguros, que reclaman deudas millonarias.

"Esas empresas son las que van a determinar cómo se cobrará en el marco del concurso. Pero si van a concurso es porque quieren funcionar y es una señal de que van a cumplir. Hay que ver cómo agrupan a los acreedores, hay muchísimos juicios contra Flybondi y tal vez haya una categoría especial para consumidores", subrayó.

Qué documentación hay que presentar

Verificar el crédito es acreditar que la deuda existe y cuál es su monto. Por eso, para lograr cualquier tipo de reembolso, Rojas recomienda:

Guardar el comprobante de compra

Los mails de confirmación y de cancelación del vuelo

Las constancias de cualquier reclamo hecho a la empresa, a Defensa del Consumidor o a ANAC.

Quien no se presente en término no pierde automáticamente su derecho, pero después tendrá que hacer una verificación tardía, con menos margen y más costos.

Otro abogado consultado por iProfesional, Nicolás Caveri, contó que viene llevando numerosos reclamos contra Flybondi por "cancelaciones, demoras, pérdidas de equipaje, vuelos que no fueron consumados y cambios de último momento" que causaron perjuicios a personas que en algunos casos debían viajar por tratamientos médicos u operaciones.

En todos los casos, los pasajeros iniciaron el reclamo a la empresa mediante carta documento y en algunos se llegó a instancias de mediación, donde la empresa ofrecía algún resarcimiento. Sin embargo, según Caveri, en los últimos dos años los abogados de la compañía ya casi no concurrían a las audiencias y no ofrecían absolutamente nada.

En ese caso, se iniciaron las demandas judiciales correspondientes por daños y perjuicios que todavía siguen.

Acerca de los consumidores que compraron pasajes en este último mes, sostuvo que "van a estar bastante complicados" porque al presentar el concurso la empresa argumenta que está en cesación de pagos, es decir que no puede cubrir la cantidad de pasivos que tiene con sus activos. Y los usuarios son los últimos de la fila a la hora de cobrar después del Estado y del fisco.

"Lo ideal es que la empresa siga subsistiendo", agregó el letrado, que también representa a trabajadores despedidos sin causa y a aquellos que no están cobrando los retiros voluntarios.

El reclamo ante la tarjeta y Defensa del Consumidor

Quien pagó con tarjeta de crédito tiene una alternativa que muchas veces resulta más rápida que el concurso. La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito permite al titular impugnar un consumo dentro de los 30 días de recibido el resumen en el que figura. Si el servicio no se prestó, puede pedirle al banco o a la emisora que desconozca el cargo.

"Esta vía sirve sobre todo a quienes compraron pasajes en las últimas semanas, cuando la empresa intentó retomar su operación. Si el plazo ya venció, igual vale la pena consultar con el emisor, porque algunos tienen procedimientos propios para servicios no prestados", destacó Rojas.

Y quien compró a través de una agencia de viajes también puede dirigir su reclamo contra la misma.

Las denuncias ante Defensa del Consumidor y la ANAC siguen teniendo sentido. Dejan constancia del incumplimiento y pueden derivar en sanciones para la empresa. Lo que no hacen es saltear el concurso: aunque un reclamo individual termine con una resolución favorable, el cobro de lo adeudado se va a tener que canalizar igual dentro del proceso.

Qué se puede esperar del proceso

En procesos como este, lo habitual es que la empresa ofrezca pagar con quita, en cuotas o con las dos cosas, y que los acreedores voten esa propuesta. Si se alcanza un acuerdo y el juez lo homologa, los pasajeros cobrarán en esos términos. Si el concurso fracasa y se decreta la quiebra, los bienes de la empresa se liquidan, y para un acreedor común las chances de recuperar algo son muy bajas.

Distinto es el caso de los pasajes que la empresa venda después de la presentación. Esas son obligaciones nuevas, quedan fuera del concurso y Flybondi tiene que cumplirlas con normalidad.

Rojas remarcó que "el caso de Flybondi deja a la vista algo que suele pasar inadvertido: quien compra un pasaje por adelantado le está financiando a la empresa un servicio que todavía no recibió. Cuando la compañía entra en crisis, ese pasajero no tiene ninguna garantía y pasa a formar fila como acreedor común, detrás del fisco y de los trabajadores".

"Muchos de los afectados esperan su reembolso desde enero. Para ellos, el concurso no es el comienzo del problema sino la confirmación de que recuperar su dinero va a llevar tiempo. En ese escenario, estar informado y respetar los plazos no garantiza el cobro, pero es la única forma de no quedar afuera", advirtió.