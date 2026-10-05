Escándalo en Nordelta: filman a vecino disparando contra carpinchos y lo denuncian

El episodio registrado por una cámara doméstica generó repercusión en redes y motivó la intervención de las autoridades locales por crueldad

Un vecino de Nordelta fue denunciado penalmente por maltrato animal tras disparar contra carpinchos en el barrio Los Alisos. El hecho ocurrió el 17 de septiembre y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran a un hombre armado, vestido en pijama, apuntando y disparando contra un grupo de carpinchos en el patio de su casa. La escena generó indignación inmediata.

Pocos días después de la difusión del video, la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) formalizó una denuncia ante la Unidad de Instrucción N°1 descentralizada de Benavidez. El caso quedó en manos del fiscal Cosme Irribarren.

Según la presentación judicial, el denunciado efectuaba disparos con el objetivo de ahuyentar a los animales del patio de su jardín, una práctica que viola las normativas de protección de fauna silvestre.

La investigación avanzó rápido. Los propios vecinos del barrio colaboraron para identificar al responsable y aportaron material probatorio a las autoridades.

Cómo la Justicia identificó y allanó al responsable

Las autoridades lograron identificar al denunciado como Sebastián Favre, de 49 años, ex piloto de avión residente en el barrio Los Alisos.

En las últimas horas, efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio del involucrado. El procedimiento arrojó resultados contundentes.

En el lugar, los investigadores encontraron un arma de aire comprimido. También secuestraron el mismo pantalón que Favre vestía en el video viral, una evidencia clave para vincular al sospechoso con las imágenes.

Durante el operativo, el hombre fue notificado formalmente por las autoridades. Enfrenta ahora una causa por maltrato animal, delito que contempla penas de prisión según la legislación vigente.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si hubo otros episodios similares. También investiga si algún carpincho resultó herido por los disparos.

El repudio de la Asociación Vecinal y la comunidad

La Asociación Vecinal Nordelta emitió un comunicado en el que expresó su "repudio y accionar inmediato" tras conocerse el hecho. El texto fue categórico.

"Fueron los propios vecinos del barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y de la fauna, alertaron sobre lo sucedido", señalaron desde la AVN.

La organización destacó que realizó la denuncia de manera inmediata. También informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna para garantizar el seguimiento del caso.

"Desde Nordelta SA repudiamos categóricamente este hecho. Somos una Ciudad que elije la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre", afirmaron en el comunicado oficial.

La AVN fue contundente al marcar distancia con el accionar del denunciado. "El comportamiento de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad", remarcaron.

Además, alertaron sobre otro aspecto del caso: el peligro que representa el uso de armas en zonas residenciales. "Implica un riesgo inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos", sostuvieron.

La asociación confirmó que aportó a la Justicia "la totalidad del material y la información disponibles". También se comprometió a seguir colaborando con la investigación.

"La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables", concluyeron desde la organización, en una declaración que busca reafirmar los valores de convivencia con la fauna que históricamente promovió el barrio cerrado.

Los carpinchos son una presencia habitual en Nordelta desde hace años. El loteo fue construido sobre humedales que constituyen el hábitat natural de estos roedores, lo que genera episodios recurrentes de convivencia entre vecinos y fauna silvestre.

El caso ahora quedó en manos de la fiscalía, que deberá evaluar las pruebas reunidas y determinar si corresponde elevar la causa a juicio. La comunidad de Nordelta aguarda que la Justicia actúe con firmeza para sentar un precedente contra el maltrato animal en la zona.