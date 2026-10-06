Cuánto gana un cajero de banco y qué adicionales tiene en octubre

El gremio conducido por Palazzo tuvo una nueva actualización salarial. Impactante sueldo inicial, plus por ganancias y bono millonario

Los empleados bancarios volverán a tener un nuevo aumento de sueldo con los haberes que percibirán en mano este mes. El ajuste responde a la aplicación formal de la cláusula de actualización mensual automática fijada en la paritaria de la actividad, la cual establece que los sueldos se recomponen de forma directa siguiendo la evolución del índice de precios al consumidor.

Ante este escenario, tras la difusión del último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó un incremento de precios del 1,7 por ciento en agosto, eso se tradujo en un nuevo aumento en los salarios, que ya subieron un 21,3% en lo que va de 2026.

El salario inicial y el plus por participación en las ganancias

La escala remunerativa para la categoría inicial del sector financiero contempla la suma del haber básico reajustado más el adicional obligatorio por el rendimiento de las entidades (ROE). De esta manera, el ingreso mínimo garantizado para cualquier trabajador que se incorpora a la actividad queda conformado por las siguientes cifras:

Salario inicial base: $2.505.061,24.

Adicional por participación en las ganancias (ROE): $72.413,50.

Sueldo total bruto para la categoría inicial: $2.577.474,74.

El bono por el Día del Bancario supera los $2 millones

El reajuste por costo de vida impacta de forma directa sobre la gratificación extraordinaria que los empleados perciben cada 6 de noviembre con motivo de su día festivo. La cifra mínima garantizada para este bono obligatorio se ubica en $2.233.175,44 para la categoría más baja, y volverá a actualizarse en los próximos días cuando el organismo oficial de estadísticas publique la inflación de septiembre.

Esta asignación alcanza a la totalidad del personal de bancos públicos y privados de todo el país, tomando como base de cálculo los montos salariales vigentes.

Los nuevos montos para los adicionales y suplementos de convenio

La liquidación de haberes incluye también la actualización de los ítems fijos por función y formación técnica o profesional. Para las tareas vinculadas a la atención al público y manejo de dinero, el adicional para cajeros quedó fijado en $163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja se elevó a $287.355,05, sumado a $82.261,33 en caso de operar con moneda extranjera.

En lo que respecta a los suplementos por títulos académicos, los valores pasaron a ser de $27.979,69 para el nivel secundario, $65.069,99 para el terciario y $97.604,47 para el título universitario. Asimismo, la compensación por guardería se estableció en $416.341,95 para quienes reúnan los requisitos correspondientes.