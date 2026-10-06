Dónde queda el nuevo outlet adidas con grandes descuentos y liquidaciones

En los últimos días abrió una nueva tienda de adidas en la zona norte de la Capital Federal, con una gran variedad de calzado y ropa deportiva

En un contexto económico donde los consumidores cuidan cada vez más el bolsillo y buscan alternativas para optimizar su presupuesto, las tiendas tipo outlet se han consolidado como un canal de compra estratégico. La tendencia creciente de buscar prendas de primeras marcas sin tener que pagar los elevados costos de las colecciones recién lanzadas encuentra un aliado perfecto en estos espacios. Para las firmas de indumentaria y calzado deportivo, el formato resulta sumamente eficiente: permite liquidar remanentes de stock de temporadas anteriores mediante promociones agresivas, al tiempo que capta un flujo constante de compradores atentos a las oportunidades de ahorro.

Bajo este modelo, la firma alemana Adidas concretó la apertura de un amplio local de liquidación en el barrio porteño de Núñez. La novedad fue dada a conocer por la creadora de contenido e influencer especializada en promociones @ahorraconanabella, quien recorrió el establecimiento para detallar los precios, el stock disponible y las ofertas vigentes por inauguración.

Nuevo outlet adidas en Núñez: promociones de apertura, 2x1 y 80% de descuento

La nueva tienda destaca por un importante surtido de calzado urbano, botines de fútbol y ropa deportiva. Durante los primeros días de funcionamiento, el local cuenta con atractivos esquemas de descuento combinables:

Zapatillas 2x1: Selección de calzado urbano y deportivo identificado con la etiqueta promocional, donde al llevar dos pares se pueden conseguir opciones desde $40.000 por unidad.

Selección de calzado urbano y deportivo identificado con la etiqueta promocional, donde al llevar dos pares se pueden conseguir opciones desde $40.000 por unidad. 80% en la segunda unidad: Aplicable en productos seleccionados de indumentaria y calzado combinable. Bajo esta modalidad, los camperones invernales de abrigo quedan a $128.000 la unidad al llevar dos prendas.

Aplicable en productos seleccionados de indumentaria y calzado combinable. Bajo esta modalidad, los camperones invernales de abrigo quedan a $128.000 la unidad al llevar dos prendas. Precios destacados: Opciones de botines de fútbol a partir de los $31.500, camisetas titulares oficiales de la Selección Argentina a $149.000 y una zona exclusiva de "últimos pares" con un 30% de rebaja directa.

Opciones de botines de fútbol a partir de los $31.500, camisetas titulares oficiales de la Selección Argentina a $149.000 y una zona exclusiva de "últimos pares" con un 30% de rebaja directa. Merchandising oficial de River Plate: Dada la proximidad con el estadio del club, el establecimiento cuenta con un stock destacado de camperas, chombas, indumentaria de entrenamiento y camisetas del conjunto "millonario".

Dada la proximidad con el estadio del club, el establecimiento cuenta con un stock destacado de camperas, chombas, indumentaria de entrenamiento y camisetas del conjunto "millonario". Descuentos bancarios adicionales: Los días viernes y sábados, abonando con tarjetas de crédito Mastercard del Banco BBVA a través de la aplicación MODO, se accede a un 30% de reintegro y la posibilidad de financiar la compra en hasta 6 y 9 cuotas sin interés (para consumos superiores a $250.000).

Outlet adidas en XTiro: dónde queda, horarios y cómo llegar

El nuevo paseo comercial se encuentra ubicado en la Avenida Guillermo Udaondo 1365, en el predio donde funcionaba históricamente el Tiro Federal, dentro del nuevo complejo X-TIRO Sport · Food · Shops. Su ubicación geográfica lo sitúa a muy pocos metros del Estadio Monumental y de la intersección con la Avenida del Libertador.

El outlet permanece abierto de lunes a lunes en el horario corrido de 10 a 20 horas. Para quienes decidan trasladarse en vehículo particular, el complejo dispone de estacionamiento propio dentro del predio, ofreciendo una hora de aparcamiento sin cargo con la compra realizada en el local.