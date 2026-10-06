Cómo comprar en Supermercado Coto con 25% de descuento por semana en octubre

Durante todo el mes, los clientes de Coto podrán realizar sus compras con una importante rebaja pagando con un medio de pago en particular

En el marco de las diferentes estrategias de ahorro para compras de consumo masivo, la cadena de supermercados Coto y la billetera virtual MODO lanzaron una fuerte promoción conjunta para todo el mes de octubre de 2026. La iniciativa permite a las familias acceder a un 25% de reintegro directo en sus changuitos al pagar con código QR de forma presencial, destacándose por ser un beneficio sin tope de devolución durante los días aplicables.

La propuesta comercial rige para todos los días martes de octubre (6, 13, 20 y 27 de octubre) en las sucursales que la cadena posee en todo el país. El beneficio aplica sobre el importe bruto de la compra en productos participantes, siempre que la transacción se formalice mediante el escaneo del código QR presencial en línea de cajas, utilizando tanto la aplicación propia de MODO como las aplicaciones móviles de los bancos adheridos a la red.

Descuento en Coto con MODO: cómo acceder al beneficio y tarjetas participantes

Para hacer efectivo el descuento del 25% en las compras de los martes, los clientes deben cumplir con las siguientes condiciones operativas:

Medio de pago requerido: Abonar exclusivamente escaneando el código QR con la app MODO o la app del banco participante. El pago debe estar asociado a tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la República Argentina. No aplica para transferencias desde cuenta bancaria, tarjetas American Express ni compras mediante tecnología NFC (contactless).

Abonar exclusivamente escaneando el código QR con la app MODO o la app del banco participante. El pago debe estar asociado a tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la República Argentina. No aplica para transferencias desde cuenta bancaria, tarjetas American Express ni compras mediante tecnología NFC (contactless). Entidades bancarias adheridas: Participan del programa los clientes de Banco Nación, Banco Santander, BBVA, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Credicoop, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco Columbia (a través de su app), ICBC, Banco Macro, Banco Ciudad, Bancor y las billeteras YOY y Buepp.

Participan del programa los clientes de Banco Nación, Banco Santander, BBVA, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Credicoop, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco Columbia (a través de su app), ICBC, Banco Macro, Banco Ciudad, Bancor y las billeteras YOY y Buepp. Plazo y acreditación: El dinero correspondiente al 25% de reintegro se deposita automáticamente en la cuenta bancaria vinculada a la aplicación dentro de los 30 días posteriores a la compra.

El dinero correspondiente al 25% de reintegro se deposita automáticamente en la cuenta bancaria vinculada a la aplicación dentro de los 30 días posteriores a la compra. Presencial únicamente: La promoción es de alcance exclusivo para compras físicas en sucursales y no aplica para pedidos online en coto.com.ar.

Rubros y productos excluidos del descuento de MODO en Coto

Al momento de armar el changuito, los compradores deben considerar las exclusiones fijadas por el supermercado y la plataforma de pagos:

Carnes y frescos: Quedan excluidos los cortes de carne de novillo, novillito, ternera, menudencias, porcinos, embutidos y carnes elaboradas. Tampoco aplica para pollo entero o trozado (fresco ni congelado).

Almacén y lácteos básicos: No incluye leches infantiles (etapas 1 y 2), harinas en todas sus presentaciones, azúcar, ni aceites de girasol y mezcla.

Bebidas e infusiones: No abarca gaseosas, aguas ni bebidas saborizadas del grupo Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Aquarius, Cepita, Powerade, Monster, entre otras). En vinos y espumantes quedan excluidas bodegas seleccionadas como Catena Zapata, Rutini, Chandon, Terrazas de los Andes, Norton y Bodega Bianchi, además de vinos en tetrabrik.

Otros sectores: No abarca productos de Precios Cuidados/Precios del Gobierno, consumos en patios de comida, Coto Expresso, Coto Bar, zona de juegos ni cobro de estacionamiento.

La campaña mantendrá su vigencia durante todo el mes o hasta agotar el fondo total asignado para los reintegros a nivel nacional.