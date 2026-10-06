Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección

El Consejo Superior de la universidad señaló que "su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético

Lionel Messi fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa del partido que marcará su despedida de la Selección argentina.

La distinción había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que decidió reconocer la trayectoria del capitán de la Selección y su aporte al fútbol argentino, con especial énfasis en los títulos internacionales obtenidos durante su carrera, entre ellos el Mundial de Qatar 2022.

En los fundamentos de la resolución, el máximo órgano de gobierno de la universidad destacó que "su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente".

Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA

La UBA también resaltó el papel de Messi como capitán en los principales logros recientes de la Selección argentina. En ese sentido, mencionó la Copa América 2021, primera consagración del seleccionado en veintiocho años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la resolución, Messi integró de esta manera el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

La universidad señaló además que el reconocimiento forma parte de una tradición internacional de las principales casas de altos estudios, que distinguen a personalidades por su excelencia, trascendencia e influencia y por haberse convertido, a través del deporte, en referentes en sus respectivos campos.

Qué dijo Messi al recibir el reconocimiento de la UBA

Durante el acto, Messi se refirió al significado de la distinción y manifestó: "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico" y agregó emocionado: "Ss un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande", expresó el astro argentino.

El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Está integrado por el rector, las y los decanos de las trece facultades y cinco representantes por cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

Durante la ceremonia, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó la trayectoria del futbolista y sostuvo: "La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi", aseguró.

Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la AFA antes de su despedida de la Selección

Por su parte, el rector de la institución, Ricardo Gelpi, explicó los motivos por los cuales la universidad decidió otorgarle la máxima distinción académica:

"A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer".