Paradoja Messi-Ronaldo: uno se va con aplausos y el otro casi echado de la Selección

Se enfrentaron durante años en la Liga española, pero mientras el portugués festejaba con su Selección, Lio sufría. Ahora es todo lo contrario

Durante más de una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron dos caras de una misma rivalidad. El argentino en Barcelona y el portugués en Real Madrid protagonizaron el gran duelo individual del fútbol mundial, con enfrentamientos que trascendieron las camisetas y dividieron a millones de hinchas. LaLiga registra 45 partidos de Messi frente al Real Madrid, con 26 goles, mientras que Ronaldo convirtió 18 ante el Barcelona.

Pero hubo otra competencia, menos visible y mucho más particular: la relación que cada uno construyó con los hinchas de su país y con sus respectivas selecciones.

Y en ese terreno, la historia de ambos ofrece hoy una paradoja. En 2016, mientras Cristiano Ronaldo levantaba con Portugal el primer gran título de su historia, la Eurocopa, Messi anunciaba que dejaba la Selección argentina. Diez años después, el escenario se invirtió casi por completo.

Messi cerró su ciclo con la camiseta argentina con una despedida organizada a la altura de un ídolo nacional. Ronaldo, en cambio, atraviesa una situación de tensión con Portugal después de abandonar la concentración y quedar fuera de los últimos partidos de la Nations League. Aunque el entrenador Jorge Jesus dejó abierta la puerta para su regreso y el presidente de la Federación Portuguesa sostuvo que continúa siendo parte de los planes del equipo, el episodio dejó una imagen inesperada para el final de su carrera internacional.

De la frustración de Messi al título de Cristiano en 2016

El año fue el mismo. Todo ocurrió en 2016, mientras ambos competían en España. Messi tenía 29 años y venía de perder con Argentina la final de la Copa América Centenario ante Chile, en una definición por penales en la que había fallado su remate. Era la cuarta final importante que perdía con la Selección y, todavía sin un título mayor con el equipo, anunció su retiro internacional.

"Se terminó para mí la selección", había dicho aquella noche. Fue el punto final después de años de frustraciones y sinsabores con la camiseta albiceleste, entre los que se incluyeron las eliminaciones de la Copa América en 2011, que se jugó en Argentina, la derrota en la final con Chile en 2015 y el doloroso segundo puesto en el Mundial 2014.

La reacción de los hinchas fue inmediata. Pero, lejos de consolidar un rechazo, aquella renuncia comenzó a modificar la relación entre Messi y el público argentino. Con el tiempo, el jugador regresó y terminó construyendo una etapa que cambió definitivamente su vínculo con la Selección.

Ese mismo año, apenas unas semanas después, Cristiano vivía exactamente lo contrario. Portugal se consagraba campeón de Europa por primera vez. Ronaldo se lesionó en el primer tiempo de la final contra Francia, pero siguió alentando desde el banco y luego levantó el trofeo como capitán. El gol de Éder en el minuto 109 selló el 1-0 y convirtió a Portugal en campeón de la Euro 2016.

Para Cristiano, aquel título tuvo un significado especial. Años después, al repasar aquella temporada, la definió como "la cima de mi carrera" por haber conseguido el primer gran trofeo de Portugal.

El fútbol le dio revancha y Messi alcanzó la gloria

Lo que ocurrió después terminó modificando completamente aquella fotografía. Messi volvió a la Selección y, bajo el ciclo de Lionel Scaloni, pasó de ser cuestionado por una parte de los hinchas a convertirse en el gran referente de una generación campeona.

Llegaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y otra Copa América en 2024. En el camino, Messi dejó de ser solamente el futbolista argentino que había ganado todo con Barcelona para convertirse también en el capitán que finalmente consiguió los títulos que durante años se le habían reclamado.

La relación con los hinchas también cambió. Aquellas críticas de los primeros años, cuando algunos sectores cuestionaban su compromiso con la camiseta argentina, quedaron prácticamente sepultadas por una etapa de éxitos que terminó consolidándolo como una figura central de la historia de la Selección.

Por eso, su despedida de este martes en el Monumental adquirió un significado particular. Messi no se va después de una derrota ni en medio de una discusión con la Selección: se retira después de haber completado el recorrido que durante tantos años se le reclamó.

La AFA cerró su etapa con un homenaje y el estadio se preparó para despedir al jugador que terminó como máximo goleador y futbolista con más partidos de la historia argentina: 207 encuentros y 125 goles.

Cristiano, del héroe de Portugal a un final incierto

El contraste con Ronaldo aparece justamente ahora. A los 41 años, el portugués sigue siendo el máximo goleador histórico y el jugador con más presencias de Portugal, con 146 goles en 234 partidos. Sin embargo, su última etapa con la selección quedó atravesada por una disputa con Jorge Jesus.

Ronaldo abandonó la concentración después de quedar como suplente ante Noruega y conocer que tampoco sería titular frente a Dinamarca. La Federación Portuguesa confirmó su salida del grupo y, posteriormente, el propio jugador explicó que existieron desacuerdos con el entrenador sobre su participación y sobre cómo se comunicó públicamente la situación.

La diferencia con Messi es evidente: mientras Argentina prepara una despedida para celebrar una carrera que terminó de la manera soñada, Portugal atraviesa una discusión sobre cómo terminará la historia de su máximo ídolo.

Eso no significa que Ronaldo haya sido expulsado definitivamente de la Selección. De hecho, tanto Jesus como la Federación dejaron abierta la posibilidad de su regreso. El propio futbolista también aseguró que continúa disponible para Portugal.

En 2016, Messi renunciaba mientras Ronaldo festejaba. En 2026, Messi se despide entre homenajes mientras Ronaldo protagoniza una salida conflictiva que dejó en suspenso su futuro internacional.

Dos carreras extraordinarias, dos rivales que marcaron una época y dos vínculos diferentes con sus selecciones. La última diferencia, quizás, es la más inesperada: el argentino que durante años tuvo que convencer a su propio público termina siendo despedido como un ídolo; el portugués que llevó a su país a su primer gran título atraviesa, en cambio, uno de los momentos más incómodos de su relación con la camiseta nacional.