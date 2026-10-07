César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin aparecen entre los candidatos al Nobel de Literatura 2026 según las casas de apuestas

Argentina, sin Nobel de Literatura, renueva su histórica esperanza con la presencia de estos nombres.

Las cuotas no son oficiales, solo reflejan el interés público y no la decisión de la Academia Sueca.

Aira, Enríquez y Schweblin figuran en apuestas para el Nobel de Literatura 2026.

La expectativa vuelve a crecer en la Argentina cada vez que se acerca el anuncio del Premio Nobel de Literatura. Es ese momento del año en el que vuelven las especulaciones, aparecen nombres conocidos y la pregunta se instala entre lectores y escritores: ¿será esta vez?

La respuesta, por ahora, solo la conoce la Academia Sueca. El proceso de selección se mantiene bajo reserva y los nombres que analiza oficialmente la institución no se hacen públicos. Sin embargo, las casas de apuestas permiten observar cuáles son los escritores que despiertan mayor interés antes de la definición.

En ese escenario, la casa de apuestas sueca Betsson incluyó a tres argentinos entre los autores que podrían quedarse con uno de los principales reconocimientos de la literatura mundial. Se trata de César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, aunque con posiciones diferentes dentro del listado.

El argentino mejor ubicado es Aira. Actualmente tiene una cuota de 9.00 y aparece entre los cinco primeros candidatos del mercado. Por encima se encuentran la escritora china Can Xue, con 5.00, la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, con 7.00, y el australiano Gerald Murnane, con 8.00. También con una cuota de 9.00 figura el escritor indio Amitav Ghosh.

El Premio Nobel de Literatura 2026 será anunciado por la Academia Sueca el jueves 8 de octubre, según el calendario oficial de la Fundación Nobel. Falta poco, entonces, para conocer si las apuestas vuelven a acercarse al resultado o si, como ocurre con frecuencia, el ganador aparece por fuera de los principales pronósticos.

César Aira vuelve a aparecer entre los candidatos al Nobel

César Aira es un nombre que se repite cada año cuando se acerca el Nobel de Literatura. El escritor, traductor y ensayista nacido en Coronel Pringles lleva tiempo formando parte de las especulaciones y, una vez más, aparece entre los autores mejor posicionados en las apuestas.

Su cuota actual es de 9.00, suficiente para colocarlo dentro del top five del mercado de Betsson. Comparte ese valor con Amitav Ghosh y queda detrás de Can Xue, Anne Carson y Gerald Murnane.

La verdad es que la presencia de Aira en estas listas ya forma parte de la previa del Nobel. Su nombre aparece una y otra vez, casi como una cita que regresa cada octubre. El propio escritor llegó a referirse con humor a esa situación.

"Cada octubre, hasta mi muerte, voy a tener que soportar esto", había dicho Aira al hablar de las especulaciones que lo ubican entre los posibles ganadores.

El comentario refleja, además, una particularidad de este mercado: las casas de apuestas elaboran sus posiciones a partir de las expectativas de los usuarios, pero esas cuotas no equivalen a una lista oficial de candidatos.

La Academia Sueca mantiene bajo reserva durante décadas la información vinculada con sus deliberaciones. Por eso, que un escritor aparezca entre los favoritos puede servir para medir el interés que genera su nombre, pero no permite anticipar qué decisión tomará finalmente el jurado.

Mariana Enríquez también figura entre los nombres que generan expectativas

Mariana Enríquez es la segunda argentina que aparece en el listado de Betsson. La escritora tiene una cuota de 27.00 y se encuentra por detrás de Aira dentro del mercado.

Su nombre ganó presencia internacional durante los últimos años, especialmente a partir de la circulación de sus libros fuera de la Argentina y de las traducciones de su obra.

En 2019 recibió el Premio Herralde de Novela por Nuestra parte de noche, una obra que combina elementos de terror y fantasía con referencias a distintos momentos de la historia argentina.

Cinco años después, en 2024, Enríquez obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. A eso se suma que su obra fue traducida a más de 30 idiomas, un dato que permite dimensionar el alcance que alcanzó su producción literaria fuera del ámbito hispanohablante.

Y es que la trayectoria internacional de un escritor suele pesar en las conversaciones previas al Nobel. En el caso de Enríquez, esa circulación se refleja tanto en los reconocimientos obtenidos como en la cantidad de países a los que llegaron sus libros.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en las apuestas junto con autores de diferentes generaciones y procedencias que buscan ocupar el lugar que dejó el ganador de 2025.

Samanta Schweblin llega a la previa del Nobel después de dos premios internacionales

Samanta Schweblin completa el grupo de argentinas y argentinos que aparecen en las apuestas de Betsson. Su cuota es de 32.00, por encima de la de Aira y Enríquez.

La escritora llega a esta edición del Nobel después de un año marcado por nuevos reconocimientos internacionales. En abril recibió el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por El buen mal.

El jurado estuvo presidido por la escritora española Rosa Montero y destacó la capacidad de Schweblin para crear nuevos mundos y moverse en la frontera entre lo posible y lo imposible.

Ese reconocimiento llegó acompañado por otro premio internacional obtenido durante el mismo mes. Schweblin recibió el Premio O. Henry por Bienvenida a la comunidad, uno de los relatos incluidos en El buen mal.

El Premio O. Henry es uno de los reconocimientos vinculados con el cuento en lengua inglesa y distingue relatos publicados durante el año anterior.

Así, la aparición de Schweblin entre los nombres que figuran en las apuestas se produce después de una seguidilla de reconocimientos que volvió a poner su obra en el centro de la atención internacional.

Can Xue, Anne Carson y Murnane lideran las apuestas

Mientras tres escritores argentinos aparecen en el listado, los primeros lugares están ocupados por autores de China, Canadá, Australia e India.

Can Xue es actualmente la principal candidata para Betsson, con una cuota de 5.00. La escritora china encabeza el mercado antes del anuncio de la Academia Sueca.

En segundo lugar aparece Anne Carson, poeta y ensayista canadiense, con una cuota de 7.00.

El tercer puesto corresponde al australiano Gerald Murnane, con 8.00. Después aparecen César Aira y Amitav Ghosh, ambos con una cuota de 9.00.

Estas posiciones pueden modificarse antes de que se conozca el resultado. Las cuotas responden al movimiento del mercado y reflejan las apuestas realizadas, por lo que un escritor puede subir o bajar en el listado a medida que se acerca el momento de la definición.

Robin Olenius, jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, explicó que en este mercado suele existir una relación entre el reconocimiento dentro del ámbito literario y el interés de los apostadores.

"Los autores que logran captar el respaldo tanto de los expertos literarios como de los apostadores suelen mantenerse entre los grandes candidatos al Nobel. Can Xue, Anne Carson y Gerald Murnane son claros ejemplos de ello", señaló.

Según Olenius, también puede ocurrir que autores con una mayor exposición comercial generen un volumen importante de apuestas y lleguen a instalarse entre los cinco primeros. Sin embargo, esa posición puede modificarse en las ediciones siguientes.

El antecedente de 2025 muestra que las apuestas no anticipan necesariamente al ganador

Para entender hasta dónde pueden llegar estos pronósticos, alcanza con mirar lo ocurrido el año pasado.

En 2025, el Premio Nobel de Literatura fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai. Antes del anuncio ocupaba el segundo lugar en las apuestas de Betsson, detrás de Gerald Murnane.

Es decir, el ganador estaba entre los nombres que concentraban expectativas, aunque no encabezaba el mercado.

Ese antecedente también muestra el límite de las apuestas. Las cuotas pueden funcionar como una fotografía de las preferencias de quienes participan del mercado en un momento determinado, pero no representan una filtración de la decisión de la Academia Sueca.

La institución mantiene en reserva la identidad de los candidatos y las deliberaciones del comité. Por eso, hasta que llegue el anuncio oficial, cualquier listado externo debe interpretarse como un indicador de expectativas y no como una confirmación sobre quiénes compiten por el premio.

Argentina vuelve a mirar al Nobel en busca de su primer ganador

La expectativa tiene además un componente particular para la literatura argentina. El país nunca tuvo un ganador del Premio Nobel de Literatura.

La lista latinoamericana de escritores reconocidos por la Academia Sueca incluye hasta ahora a seis autores. La primera fue la chilena Gabriela Mistral, premiada en 1945.

Más tarde llegaron Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, en 1967; Pablo Neruda, de Chile, en 1971; Gabriel García Márquez, de Colombia, en 1982; Octavio Paz, de México, en 1990; y Mario Vargas Llosa, de Perú, en 2010.

Argentina, pese a contar con una extensa tradición literaria y con autores de circulación internacional, todavía no consiguió incorporar un nombre a esa lista.

Por eso, cada vez que un escritor argentino aparece entre los candidatos vuelve a instalarse una expectativa que se renueva año tras año. Esta vez hay tres nombres en el radar de las apuestas: Aira, Enríquez y Schweblin.

Para Robin Olenius, además, el interés por este mercado se amplió en los últimos años.

"El crecimiento internacional de Betsson también se refleja en este mercado. Hoy vemos interés por las apuestas vinculadas al Premio Nobel de Literatura y actividad de los usuarios provenientes de una gama mucho más amplia de países y mercados que en años anteriores", sostuvo.

Cuándo se anuncia el Premio Nobel de Literatura 2026

La espera terminará el jueves 8 de octubre, cuando la Academia Sueca anuncie oficialmente al ganador del Premio Nobel de Literatura 2026.

Hasta ese momento, no habrá confirmación oficial sobre los escritores considerados por la institución. Las apuestas de Betsson ubican a Can Xue, Anne Carson y Gerald Murnane en los primeros lugares, mientras que César Aira aparece como el argentino mejor posicionado.

Mariana Enríquez y Samanta Schweblin también forman parte del listado, después de años de crecimiento de su circulación internacional y, en el caso de Schweblin, de nuevos reconocimientos obtenidos durante 2026.

La incógnita quedará abierta hasta el anuncio. Para la literatura argentina, además, estará en juego algo que excede las cuotas de una casa de apuestas: la posibilidad de que, por primera vez, un escritor nacido en el país reciba el Nobel de Literatura.