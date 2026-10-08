Día del Trabajador Rural: cuánto cobra un peón de campo en octubre

En el marco del 8 de octubre, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario confirmó las remuneraciones mínimas vigentes para todas las categorías

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Rural este 8 de octubre, fecha que recuerda la sanción del Estatuto del Peón de Campo de 1944, el sector agrario opera bajo un nuevo esquema de remuneraciones mínimas obligatorias. La escala salarial fijada para el mes establece los ingresos de referencia que deben percibir los empleados del campo en todo el país según la tarea desempeñada.

Para la categoría de peón general, la remuneración bruta prevista contempla un básico de $1.235.833,53, al que se adiciona una suma no remunerativa de $12.465. De este modo, el ingreso total del mes alcanza los $1.248.298,53, valor que no incluye viáticos y ni comida. Por su parte, quienes se desempeñan bajo el régimen de contratación jornalizada perciben $54.368,02 por día de trabajo, sumado a un extra no remunerativo de $548,37, alcanzando un valor final de $54.916,39 por jornada.

Las escalas vigentes para cada categoría en el sector rural

El acuerdo contempla montos específicos para las distintas funciones operativas y especializadas de las explotaciones agrícolas y ganaderas:

• Ayudantes de especializados y peón único: básico de $1.267.286,73 más $12.782,25 no remunerativos.

• Trabajadores especializados (arroz, haras y cabañas de bovinos y ovinos): básico de $1.269.906,69 más $12.808,67 no remunerativos.

• Ovejeros: básico de $1.280.012,44 más $12.910,60 no remunerativos.

• Personal de oficios (mecánicos, carpinteros, herreros, quinteros, jardineros, entre otros): básico de $1.315.590,52 más $13.269,45 no remunerativos.

• Ordeñadores en tamberos: básico de $1.323.953,65 (eleva a $1.363.083,96 si además ejercen como carreros).

• Conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras: básico de $1.371.311,17.

• Mecánicos tractoristas: básico de $1.439.808,93.

Por el lado del personal jerarquizado, las remuneraciones mínimas mensuales parten desde $1.357.795,04 para los puesteros, $1.493.036,48 para la categoría de capataces y $1.572.503,85 para encargados, adicionando en cada caso la asignación no remunerativa correspondiente.

Adicionales por antigüedad y zona patagónica

La normativa contempla un plus por antigüedad equivalente al 1% de la remuneración básica de la categoría por cada año trabajado para quienes tengan hasta diez años de servicio. En los casos donde el tiempo de permanencia supera la década, el adicional se eleva al 1,5% anual.

Asimismo, la escala establece un diferencial por zona desfavorable del 20% sobre los sueldos mínimos para aquellos trabajadores ruralistas que desempeñen sus tareas en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A efectos de liquidación, la jornada del 8 de octubre funciona bajo las mismas condiciones regulatorias que un feriado nacional.