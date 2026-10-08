De quién es la escultura de 10m de alto que instalarán en una de las autopistas del país

El gobierno de Córdoba trabaja en un reconocimiento especial e imponente en uno de sus accesos más utilizados, enmarcado en un circuito turístico

El paisaje serrano de la provincia de Córdoba sumará una nueva postal monumental en uno de sus corredores viales de mayor tránsito. El Gobierno provincial, a través de la empresa concesionaria Caminos de las Sierras, avanza en la construcción de "El Peregrino", una imponente escultura dedicada al Santo Cura Brochero que alcanzará los 10 metros de altura y pesará más de 3.000 kilogramos. La obra estará emplazada sobre el kilómetro 17 de la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en las inmediaciones del puente Malagueño, sobre una zona elevada que permitirá su apreciación completa por parte de los automovilistas que circulen por la traza.

La autoría de la imponente pieza de arte corresponde al reconocido plástico e ícono de la escultura cordobesa Simón Ibáñez Durán, autor también de la célebre estatua de Mario Alberto Kempes de 8,5 metros ubicada frente al estadio provincial. Ibáñez Durán lidera un equipo de seis personas que trabaja en la soldadura y ensamble de la estructura. "La imagen de Brochero ascendiendo la loma y dirigiéndose hacia las sierras es la que estaba buscando representar: él caminando, haciendo esa peregrinación, llevando ayuda a los necesitados y haciendo su obra", explicó el artista respecto al concepto detrás del diseño.

Escultura del Cura Brochero en Córdoba: materiales, proceso de creación y terminación estética

La construcción de "El Peregrino" combina reciclaje, diseño técnico y un detallado proceso de ingeniería para soportar las exigencias de su entorno:

Materiales sostenibles: La "piel" de la escultura se fabrica con placas de chapa de hierro reciclado de entre 2,5 y 3,2 milímetros de espesor, cortadas, dobladas y soldadas a mano.

Estructura interna: Para garantizar la estabilidad frente a los fuertes vientos de la zona serrana, el interior cuenta con un esqueleto de caños de gran porte y alta resistencia.

Diseño e investigación: El artista realizó una investigación histórica utilizando fotografías de época, archivos y recorridas por la zona donde habitó el sacerdote para definir los rasgos faciales, la caída del poncho y las posturas.

Acabado natural: Una vez ensamblada la totalidad de la figura, se le aplicará un tratamiento con ácidos para inducir una pátina de color óxido natural, permitiendo que la tonalidad del hierro dialogue con el entorno paisajístico de las sierras.

Un hito turístico dentro del "Camino de Brochero"

El emplazamiento de la obra forma parte del plan integral para consolidar el circuito turístico y cultural "El Camino de Brochero", una propuesta impulsada por la gestión cordobesa que busca revalorizar la historia, el patrimonio religioso y las bellezas naturales a lo largo de las rutas que conectan la capital provincial con el Valle de Punilla y Traslasierra.

Por la escala de la figura —que superará ampliamente en peso y volumen a otras intervenciones públicas del artista—, su traslado requerirá un operativo especial de logística. La escultura se construye de pie en el taller, pero será volcada y fraccionada en tres partes para ser transportada en camiones hasta el kilómetro 17 de la autopista, donde una grúa de gran porte se encargará de elevar los segmentos para su ensamblaje definitivo sobre la base.