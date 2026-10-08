Quiénes y cómo acceden al crédito de hasta $10 millones con tasa bonificada

La Provincia de Buenos Aires anunció mejoras en las condiciones de la línea Microcréditos Productivos, con aumento de la bonificación de tasas

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó mejoras en las condiciones de financiamiento para trabajadoras y trabajadores independientes de la economía regional. Mediante un esquema conjunto entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Banco Provincia y la firma estatal Provincia Microcréditos, la gestión bonaerense relanzó la línea de Microcréditos Productivos, otorgando montos de hasta $10 millones destinados tanto a inversión productiva como a capital de trabajo.

La novedad principal de esta cuarta edición radica en el incremento del subsidio financiero estatal: la cartera conducida por el ministro Augusto Costa pasará a bonificar de forma directa el 50% de la tasa de interés, porcentaje que asciende al 55% de bonificación en el caso de proyectos liderados por mujeres y diversidades, sin techo o tope máximo de aplicación en ambos casos. La medida busca incentivar la competitividad y el sostenimiento del empleo en microempresas radicadas en territorio bonaerense.

Créditos del Banco Provincia: sectores alcanzados, destinos de los fondos y actividades excluidas

La herramienta crediticia cuenta con dos modalidades operativas según las necesidades de cada emprendimiento:

Línea para Inversión Productiva: Orientada a los sectores industriales, de servicios, construcción y turismo. Permite la adquisición de bienes de capital, desarrollo de obras civiles e instalaciones, incorporación de servicios tecnológicos y la compra de vehículos utilitarios asociados a la actividad.

Orientada a los sectores industriales, de servicios, construcción y turismo. Permite la adquisición de bienes de capital, desarrollo de obras civiles e instalaciones, incorporación de servicios tecnológicos y la compra de vehículos utilitarios asociados a la actividad. Línea para Capital de Trabajo: Pensada para la adquisición de materias primas, compra de insumos, mercaderías y gastos de operatividad diaria dentro de los mismos rubros comerciales e industriales.

Por contrapartida, la normativa del programa establece una nómina de actividades excluidas de este beneficio específico: la producción primaria básica y agricultura familiar (con excepción de viverismo, apicultura, avicultura, producción de huevos y cría de cerdos); los servicios de profesionales independientes (contadores, abogados, odontólogos, entre otros); servicios de transporte de carga o pasajeros; inmobiliarias, consignatarios y agencias de lotería; servicios de alquiler; y empresas dedicadas a la limpieza, seguridad o control de plagas.

Requisitos y paso a paso para realizar la solicitud para Microcréditos Productivos del Banco Provincia

Para poder tramitar la línea con tasa subsidiada, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones formales: estar radicados o tener su proyecto en la Provincia de Buenos Aires, encuadrar dentro de los parámetros de microempresa (según Resolución 23/2022 de la ex SePyME), registrar inscripción vigente en ARCA (ex AFIP) como monotributista o responsable inscripto, no figurar en instancia judicial con ARBA y contar con la inscripción al registro provincial Buenos Aires ActiBA. Asimismo, no deberán haber sido beneficiarios de la herramienta en ediciones previas.

El procedimiento para acceder al financiamiento se realiza de la siguiente manera: